Warner Bros. y Legendary ya han encontrado al que será su Emperador Shaddam en la nueva entrega de Dune. Según la revista Deadline, Christopher Walken ha sido el elegido para la esperada secuela de Denis Villeneuve sobre la conocida saga de ciencia ficción.

Walken se une a los miembros del reparto que acaban de anunciar en el estudio , entre los que están Florence Pugh, quien interpretará a la hija del emperador, la princesa Irulan, y Austin Butler, que asumió el papel del villano Feyd-Rautha de la Casa Harkonnen. De los presentes en la primera entrega de Dune que se estrenó el año pasado veremos a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya y Josh Brolin.

Villeneuve regresa para dirigir la continuación de su adaptación del primer libro de la saga de Frank Herbert, Dune. La primera parte cubre prácticamente la primera mitad de la historia y sirvió para presentar al público una muestra de la densa mitología que nos espera. En la secuela, probablemente veremos cómo Paul (Chalamet) y Jessica (Ferguson) se integran entre los Fremen mientras Arrakis cae en la agitación política debido al gobierno de la Casa Harkonnen. El emperador Shaddam, representado por Walken, jugará un papel importante en este conflicto, y estamos muy emocionados de ver su interpretación del personaje.

La fecha de estreno de la película se acerca a toda velocidad y Villeneuve habló recientemente sobre su falta de tiempo en una entrevista con The Hollywood Reporter. “La buena noticia es que ya se había hecho mucho del trabajo en cuanto a diseño, casting, locaciones y guión . Así que no estamos empezando desde cero. No es mucho tiempo, pero intentaré enfrentarme a est e desafío porque es importante para mí que la audiencia vea la segunda parte lo antes posible. No es una secuela donde hay otro episodio u otra historia con los mismos personajes. De hecho, tiene continuidad directa con la primera película. Es la segunda parte de la gran película que estoy tratando de hacer. Así que cuanto antes mejor”.

Dune: Parte 2 se lanzará el 20 de octubre de 2023.