Los jugadores han descubierto un nuevo arco oculto y poderoso en Assassin’s Creed Valhalla. Todo lo que tienes que hacer es encontrar una pila específica de rocas, golpearla varias veces y recargar tu guardado. Sin embargo, esta no es la forma prevista de obtener el arma.



Los jugadores han descubierto que una pequeña pila de rocas sin complicaciones en el área norte del mapa principal de Valhalla guarda un secreto extraño y poderoso. Si golpeas estas rocas ... no pasa nada. A diferencia de pilas de rocas similares en el juego, esta pila no se romperá. Sin embargo, si golpeas este montón de rocas varias veces, guardas tu juego y recargas, no pasa nada. Pero repite esto varias veces, para la mayoría de los jugadores se necesitan aproximadamente tres recargas y, finalmente, desbloquearás el Arco de Norden.



JorRaptor hizo un gran video mostrando el método de la roca, cómo los jugadores incluso lo descubrieron y cuán poderoso es el arco. (Spoilers: es muy mortal).

Este arco de cazador es un arma de Isu. Los Isu eran una antigua civilización de seres superpoderosos que esclavizaban a los humanos y ... mira, probablemente no te importe y no tengo tiempo para explicarlo por completo. Eran poderosos y ya no están, pero sus reliquias y armas aún existen, como este arco. Esa es la versión corta.



Probé este método y tuve suerte. En mi primera recarga funcionó. Aunque eliminé lo que guardé. Porque, si bien este método funciona de manera confiable, no parece la forma en que Ubisoft hubiera querido que los jugadores desbloquearan esta arma especial. Parece un fallo.



Esto lo confirmó Darby McDevitt, el director narrativo de Assassin’s Creed Valhalla. McDevitt explicó en Twitter, en respuesta a un tweet de JorRaptor, que este método era un “truco inteligente de fuerza bruta” que podría ser útil para speedrunners.



Sin embargo, aclaró que hay una forma real en el juego de desbloquear este arco, pero no dijo cómo. Aunque cuando alguien señaló que algún jugador ya debía haber resuelto el secreto, McDevitt respondió vagamente: “Alguien casi lo ha hecho”.