El pasado mes de julio Amazon Games dio el pistoletazo de salida a New World y miles de jugadores se l anzaron a probar este nuevo juego de rol en mundo abierto. Pero el juego tenía una sorpresa muy desagradable para los afortunados pro pietarios de algunas Nvidia RTX 3090. Sus gráficas murieron al probar el juego. Ahora sabemos por qué.



En su momento se registró una veintena larga de casos de muerte súbita de las gráficas, y todos ellos eran en RTX 3090 montadas por EVGA. El fabricante se apresuró a enviar nuevas gráficas a los usuarios afectados y recogió las averiadas para tratar de determinar la causa del incidente. Al principio se pensaba que la avería tenía que ver con el controlador del sistema de refrigeración de la gráfica, pero la investigación ha encontrado un culpable diferente.

Al parecer, una pequeña remesa de las RTX 3090 tenía un defecto de soldadura en los circuitos MOSFET encargados de regular el voltaje de los demás componentes . Se da la circunstancia de que, cuando salió, New World no contaba con ningún mecanismo que limitara la tasa de fotogramas. En gráficas tan potentes como la 3090, la tasa podía dispararse hasta 800fps. La subida de potencia, unida a la mala regulación del voltaje fue el equivalente a poner un auto al máximo de revoluciones y luego cambiarlo a punto muerto. Las gráficas simplemente se sobrecargaron.

EVGA solicitó a Amazon la versión del juego que no limitaba la tasa de fotogramas, pero no fue capaz de replicar el error. Desde entonces, el juego se ha actualizado para limitar este problema. Aunque EVGA no ha hecho pública la cifra exacta de gráficas afectadas, asegura que el problema afectaba a menos del 1% de su produ cción, y de hecho ninguna otra gráfica del fabricante ha dado este fallo . [PC World]