De pesadilla: varias tarjetas gráficas 3090 se están quemando con el nuevo juego New World

New World, el esperado juego de Amazon Games, lanzó su beta cerrada hace apenas un par de días antes de su lanzamiento definitivo el próximo 31 de agosto. Miles de jugadores llevaron al límite a los servidores de este juego de fantasía, algo que provocó largas colas para iniciar sesión en todos los mundos del juego. Sin embargo, algunos salieron mucho peor parados de lo que se esperaban, ya que han comenzado a reportarse casos de tarjetas gráficas RTX 3090 de gama alta que se estropearon debido al juego.

Imagínate gastarte casi 2000 euros (o más, dependiendo de las reventas) por una de las tarjetas gráficas más potentes que te puedes comprar, inicias un juego nuevo y escuchas un “pop” mientras tu pantalla se tiñe de negro. Eso parece ser lo que les está sucediendo a algunos propietarios de tarjetas gráficas EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 que han jugado a la beta cerrada de New World. Todo apunta a que la combinación entre el juego y estas tarjetas están provocando un fallo serio en el hardware, y han aparecido mensajes en Reddit, Steam, y en los foros de EVGA y del juego alertando de este problema. Un usuario, que se hace llamar Goatz en los foros de New World, informó que se había muerto su tarjeta EVGA durante la prueba alfa del juego a principios de este año. EVGA le envió una tarjeta de reemplazo, solo para que muriese de nuevo durante la beta cerrada que acaba de arrancar.

Así que después de presionar el botón de play en la beta de New World, el juego comenzó a cargarse, y acto seguido la velocidad de los ventiladores aumentó al 100%, los FPS bajaron a 0, y luego mis monitores se apagaron y el ordenador ya no detecta mi tarjeta de vídeo. Así que reinicié el PC y todo parecía funcionar bien. Incluso probé algunos otros juegos para asegurarme de que no había ningún problema. Así que volví a abrir New World y sucedió lo mismo, pero esta vez escuché un fuerte “pop” y ahora mi 3090 no arranca.