By

Hay dos objetos de un intenso color rojo en el sistema Solar. La cuestión es que están en un lugar donde nadie esperaba encontrarlos: en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. De confirmarse sería todo un hallazgo porque nos permitiría estudiar los objetos transneptunianos sin tener que ir tan lejos.



Advertisement

Los asteroides rojizos como tal no son una novedad. Es el color dominante en las rocas que flotan más allá de Neptuno como Makemake, Sedna o el recié n descubierto Arrokoth. La tonalidad se debe a la abundancia de moleculas org ánicas en su superficie. Se cree que esa categoría de asteroides rojizos es lo que queda del origen del Sistema Solar. Son en esencia, las piezas de Lego de las que están hechas los planetas actuales y muy probablemente fueran también el origen de la vida en la Tierra. Los asteroides del cinturón de asteroides, por contra, suelen ser grises porque no tienen esta capa de materia orgánica.

En ese cinturón de materia homogéneamente gris es donde un equipo internacional de Astrónomos liderado por Sunao Hasegawa, de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) acaba de hallar dos notas de color. Se llaman 203 Pompeia y 269 Justitia. Pompeia mide alrededor de 112km y está estructuralmente intacto, mientras que Justitia, que solo tiene la mitad de tamaño, parece ser el resultado de alguna colisión.

Ambos parecen asteroides capturados por la graveda d de Júpiter, solo que estos, en lugar de quedarse en la órbita del gigante gaseoso parecen haber encontrado una órbita estable en el cintur ón de asteroides. Esa órbita es casi perfectamente circular, lo que indica que llevan ahí mucho tiempo.

El problema de los objetos transneptunianos es justo el que sugiere su nombre , que normalmente se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, y eso dificulta mucho su exploración. Si el hallazgo de Hasegawa y su equipo se confirma significa que tenemos dos de esos objetos prístinos de fuera del Sistema Solar a un par de calles de distancia, como quien dice. Visitarlos con una misión específica no solo aportaría nuevas claves sobre la formación del Sistema Solar. Quizá incluso explicaría cómo comenzó la vida en la Tierra. [Astrophysical Journal Letters vía The New York Times]