Descubren la cuerda hecha a mano más antigua, y no fue creada por nosotros

Imagen : El fragmento de cuerda ( C2RMF )

Los científicos que trabajan en el sur de Francia descubrieron un pequeño fragmento de cordón neandertal que data de hace más de 41.000 años. Ahora es la evidencia más antigua de tecnología de fibra en el registro arqueológico, y un testimonio más de las notables habilidades cognitivas de los neandertales .



Los neandertales fabricaron pegamento, usaron garras de águila como joyas, se decoraron con plumas, comenzaron sus propios fuegos, hicieron pinturas rupestres y fabricaron herramientas de conchas marinas. Ahora podemos agregar tecnología de fibra a esta impresionante lista, gracias a una nueva investigación publicada en Scientific Reports.



El arqueólogo Bruce Hardy, investigador del Kenyon College en Ohio y primer autor del nuevo estudio, dijo que es una prueba más de que el poder cerebral de los neandertales era comparable a los humanos anatómicamente modernos.



“La cuerda, y la tecnología de fibra en general, es un ejemplo del uso infinito de medios finitos”, dijo Hardy a Gizmodo. “Comienzas girando un conjunto de fibras en un hilo de hilo. Múltiples hilos se tuercen para formar una cancha, múltiples canchas para formar una cuerda, y así sucesivamente. No podemos hacer una cuerda sin los pasos anteriores. De esa manera, la tecnología de fibra es muy similar al lenguaje. No podemos tener una oración sin palabras, no podemos tener palabras sin sonidos que transmitan significado. Por lo tanto, las habilidades cognitivas para hacer cuerdas son muy similares a las de hacer lenguaje. Esto habla de las habilidades cognitivas de los neandertales”.



Antes de este descubrimiento, la evidencia directa más antigua de tecnología textil y de cordón provino del sitio Ohalo II en Israel. Estas cuerdas, que datan de 19.000 años y están vinculadas a los humanos modernos, fueron hechas de varias fibras que se les dio un giro en sentido horario.



Imagen : Sitio de Abri du Maras ( M-H. Moncel )

En el sitio de Abri du Maras en el sur de Francia, los arqueólogos habían encontrado previamente evidencia del uso de textiles de Neanderthal en forma de fibras retorcidas, pero no era suficiente para que los científicos estuvieran seguros. El fragmento de cordón recién descubierto, también en Abri du Maras, es diferente porque está compuesto de múltiples fibras torcidas en hilo que luego se retorcieron para formar un cordón.



“Entonces esto confirma nuestras sospechas de que los neandertales estaban usando tecnología de fibra”, dijo Hardy.



El fragmento de cordón tiene aproximadamente 6.2 milímetros de largo y 0.5 mm de ancho, y se encontró pegado a una herramienta de piedra vieja que mide 60 mm de largo. Los autores especulan que la cuerda se usó en una encuadernación que unía el copo a un mango, o que la cuerda provenía de una bolsa u otro dispositivo utilizado para transportar la herramienta de corte.



La cuerda data de hace entre 41.000 y 52.000 años, lo que es anterior a la llegada de humanos modernos a la región. Estas fechas se derivaron de la capa estratigráfica en la que se encontraron los artículos. El sitio de Abri du Maras es un terreno donde estuvo el Neanderthal bien conocido y bien documentado. Hardy dijo que su equipo tiene “plena confianza en las fechas”. Científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, la Universidad Rovira i Virgili en España y otras instituciones contribuyeron a la investigación.

Imagen : Imagen microscópica del cordón neandertal ( M-H. Moncel )

Los análisis espectroscópicos y microscópicos mostraron que la fibra estaba hecha de celulosa, que probablemente provenía de la corteza interna de un árbol sin flores, probablemente una conífera o un árbol de hoja perenne.



“Para obtener esta fibra, debes quitar la corteza exterior de un árbol para raspar la corteza interior”, explicó Hardy. “Esto se hace mejor en primavera o principios de verano. A menudo, estas fibras se sumergen en agua durante un período de tiempo antes de descomponerse en fibras individuales. En este punto, pueden retorcerse en una cuerda”.



Esto significa que los neandertales deben haber tenido una gran comprensión de estos árboles y sus patrones de crecimiento, así como un sentido de la estacionalidad, según la nueva investigación. Fascinantemente, los neandertales también habrían requerido algunas habilidades matemáticas para hacer estos cordones, incluida la comprensión de pares, conjuntos y números.



“Para hacer una cuerda o soga, debes comprender algunos conceptos matemáticos básicos”, dijo Hardy. “Los pares y conjuntos de números se combinan de diferentes maneras para hacer la estructura del cordón. En este caso, se retorcieron tres haces de fibras para hacer hilos o hebras, y luego se retorcieron en la dirección opuesta para hacer un cordón. Un conjunto de tres hilos produce un cordón más fuerte que solo dos. A partir de ahí, se pueden torcer pares o conjuntos de cuerdas para hacer cuerdas más grandes y fuertes”.



Cosas verdaderamente salvajes, y más pruebas de que los neandertales eran un grupo tecnológicamente inteligente. Al mismo tiempo, los neandertales eran capaces de proporcionar apoyo social, y no eran los brutos violentos que a menudo se les representaba. Su extinción, un proceso que comenzó hace unos 40.000 años, es aún más misterioso dadas estas profundas habilidades cognitivas.