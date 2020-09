Imagen : Studio Ghibli ( Other

Este mes Studio Ghibli lanzó galerías para algunas de sus películas más famosas, un total de cuatrocientas capturas de pantalla de alta calidad.



En la página oficial, Studio Ghibli escribe que las personas son libres de usar las imágenes “dentro del ámbito de la práctica aceptada”. ¿Qué significa? El famoso estudio de animación las ha subido para un uso legítimo: es probable que puedas subirlss a Twitter o usarlas en una publicación de blog cuando se habla de películas, pero probablemente no deberías imprimirlas en camisetas para venderlas.



En Japón, las empresas de animación pueden ser muy estrictas con el uso de sus imágenes, por lo que es agradable ver que Studio Ghibli hace que estas capturas de pantalla de alta calidad estén disponibles para un uso legítimo.



Las galerías son para When Marnie Was Here, The Tale of the Princess Kaguya, The Wind Rises, From Up on Poppy Hill, The Secret World of Arrietty, Ponyo, Tales from Earthsea y Spirited Away.



Las capturas de pantalla realmente brindan la oportunidad de admirar la belleza de Studio Ghibli, especialmente los fondos y el paisaje del estudio.