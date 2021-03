Captura de pantalla : NHK.

Ya falta menos. La nueva película de Studio Ghibli, llamada How do you Live?, está en desarrollo desde hace casi 4 años, y los estudios han confirmado que el legendario director Hayao Miyazaki ya ha hecho la mitad de la película.

La confirmación llega gracias a Toshio Suzuki, productor y cofundador de Studio Ghibli junto a Miyazaki y a Isao Takahata. La película, según Suzuki, tendrá una duración de 125 minutos una vez esté finalizada, lo que significa que Miyazaki ya tiene lista ma s de una hora de la película.

Sin embargo, Suzuki asegura que la película “no se estrenará sino hasta unos 3 años”. Hayao Miyazaki está trabajando en este film como su última película antes de retirarse definitivamente. Mientras tanto, recientemente Ghibli estrenó su primera película en 3D, Earwig y la bruja, dirigida por Goro Miyazaki, hijo del legendario cineasta.

Además de How do you live?, Ghibli tiene otra película en desarrollo de la que no han sido anunciado detalles. Todo esto como parte de la transición del estudio hacia una nueva generación de cineastas, una vez que Hayao se retire tras más de seis décadas de carrera. [vía AnimeNewsNetwork]