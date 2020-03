Disney Plus ha llegado: trucos y consejos para aprovechar al máximo el servicio

Disney Plus

Captura de pantalla : Gizmodo

Disney Plus ha llegado a Europa hace unas horas. Además, acaba de añadir una gran cantidad de contenido de Marvel, Star Wars y clásicos de Disney a tu alcance, lo cual es bastante útil ahora que todos estamos atrapados en el interior de las casas. Si decides suscribirte, usa estos consejos para asegurarte de aprovechar al máximo lo que el servicio y su aplicación tienen para ofrecer.



1. Conoce los atajos

Una de las formas más fáciles de hacer streaming del contenido de Disney Plus es a través de su navegador web, y hay algunos atajos de teclado asociados que vale la pena conocer. Te ahorran la molestia de tener que utilizar el ratón o colocar tus huellas digitales en toda la pantalla táctil.

Al presionar la barra espaciadora se detiene e inicia la reproducción, mientras se presiona M silencia y activa el volumen, lo cual es útil si necesitas dirigir tu atención a otra parte. Usa las teclas de cursor Arriba y Abajo para ajustar el volumen, y las teclas Izquierda y Derecha para saltar hacia adelante y hacia atrás.

2. Descubre las novedades

La interfaz de Disney Plus no hace que sea particularmente fácil descubrir las novedades. Las nuevas películas y programas a menudo aparecerán en el carrusel principal cada vez que cargues la aplicación, pero no puedes ordenar los títulos en función de cuándo se agregaron al servicio.

Para eso está JustWatch, que cubre servicios como Netflix, Hulu y Prime Video, así como Disney Plus. Dirígete a la sección Disney Plus del sitio, y puedes ordenar todo, tanto películas como programas y series, en función de la aparición más reciente.

3. Agregar a tu lista personal

Disney agregó una función de lista al menú Disney Plus, al que puede acceder en la aplicación en todas las plataformas y también en la web. Busca el botón Más (+) que aparece junto a los listados de películas y programas, luego debes hacer clic para convertir el signo más en una marca de verificación.



Tu lista marcada es fácil de encontrar. Simplemente selecciona Mi Lista en la web o toca el ícono de tu perfil y luego Mi Lista en la aplicación Disney Plus. Para eliminar algo de la lista, debes hacer clic o tocar el ícono en la página de listado original para convertirlo nuevamente en un símbolo “+”.



4. Saber cómo buscar

La función de búsqueda en Disney Plus no es la más avanzada, pero puedes usarla para búsquedas un poco más sofisticadas que los programas o las películas. Puede buscar por género si estás de humor para ver una “comedia” o “musical”, por ejemplo.



Más allá de eso, también puedes buscar personas específicas, actores o personajes (aunque el primero funciona de manera más acertada que el segundo). Desafortunadamente, no puedes (¿todavía?) buscar episodios individuales dentro de series extensas como The Simpsons.



5. Perfiles para todos

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming, Disney Plus te permite configurar diferentes perfiles para cada miembro del hogar. Eso significa que lo que les gusta a tus hijos no se interpondrá en lo que quieres ver, ya sea en las recomendaciones o en el panel Seguir viendo.



Para crear nuevos perfiles, debes hacer clic en el icono de tu perfil actual, donde sea que esté, luego selecciona Editar perfiles y Agregar perfil. Elige un avatar, asigna un nombre al nuevo perfil y selecciona si el perfil está restringido o no al contenido para niños.



6. Desactiva la reproducción automática

Descansa tu cerebro apagando la reproducción automática para frenar las sesiones sin descanso compulsivas. Esto significa que el próximo episodio de un programa no se iniciará automáticamente una vez que haya terminado el que estás viendo actualmente.



En realidad, esta función se controla perfil por perfil, por lo que tu pareja o hijos pueden seguir viendo los atracones por su cuenta. Debes hacer clic en tu avatar de perfil, luego elegir Editar perfiles. Elegir el perfil para configurar, y finalmente apagar el interruptor de reproducción automática.



7. Comparte enlaces con amigos

Si estás viendo Disney Plus a través de la interfaz web, puedes compartir enlaces a programas y películas con tus amigos. Si hay una película imperdible que quieres recomendar, o si quieres mostrarle a alguien un momento en particular en The Simpsons (claramente uno de nuestros favoritos), puedes, más o menos.



No hay una función oficial para compartir, pero si copias la URL de la barra de direcciones de tu navegador, listo (tu amigo también debe tener una cuenta Disney Plus). Puedes compartir enlaces a las principales páginas de listados, así como a películas individuales y episodios de series.



8. Solicita más series y películas

Ya hay un montón de cosas para ver en Disney Plus, pero no todo lo que realmente tiene Disney, Marvel, Pixar y Star Wars ya está disponible para el streaming. Si hay algo en particular que deseas ver, puedes darle un pequeño empujón a Disney en la dirección correcta.



Encuentra la sección de Ayuda en cualquier plataforma que estés utilizando para Disney Plus, luego busca el enlace Hacer comentarios. Deberías tener la opción de solicitar una película o una serie del vasto catálogo de contenido de Disney que aún no ha llegado al servicio de streaming.



9. Configura la visualización sin conexión

Al igual que cualquier buen servicio de streaming de video, Disney Plus te permite almacenar en caché películas y programas en un dispositivo local durante un cierto período de tiempo. Puedes seguir viéndolo incluso si pierdes la conexión wifi en un avión, o incluso si planeas ir a acampar en el bosque durante una semana.



El único inconveniente es recordar poner en cola los títulos antes de perder la conexión. Toca el pequeño ícono de descarga junto a cualquier serie o película para guardarlo. Puedes almacenar en caché todo lo que desees, siempre que te conectes online al menos una vez al mes con una cuenta activa en el mismo dispositivo.



10. Cambiar la calidad del video

Puedes ajustar la calidad de descarga del contenido de Disney Plus si deseas guardar datos mientras estás fuera de casa, pero luego asegúrate de estar viendo el video con la resolución más alta cuando vuelvas a usar wifi en casa.



Toca el avatar de tu perfil en la aplicación móvil Disney Plus. En Configuración de la aplicación, toca en Calidad de video. Puede elegir entre Estándar, Medio y Alto. Desde la misma pantalla de configuración, puede tocar Uso de datos móviles para guardar datos mientras haces streaming directamente.