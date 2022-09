By

¿Eres de los que aun no sabía que Netflix tiene videojuegos en su catálogo desde hace más de un año ? Probablemente no seas el único. Pero a pesar de que mucha gente todavía no ha catado alguno de los juegos del gigante del streaming, desde Netflix están seguros de que es la gran apuesta de futuro que deben hacer. Y parece que están dispuestos a poner toda la carne en el asador, incluso montando su propio estudio .

Por el momento , desde Netflix habían trabajado con diversos estudios para llevar a cabo el desarrollo de sus videojuegos. Por ejemplo, con Ubisoft, con quien Netflix ha firmado un acuerdo recientemente para sacar tres juegos exclusivo s de Assasin’ s Creed. Pero nada como tener tu propio estudio para poder tener control absoluto de estos proyectos .

Como ha anunciado la propia Netflix, la compañía ha decidido montar un estudio con sede en Helsinki, cuya dirección quedará a cargo de Marko Lastikka. Eso sí, habrá que esperar para ver los frutos de su trabajo: “Todavía es pronto y tenemos mucho más trabajo por hacer para ofrecer una gran experiencia a los jugadores en Netflix. La creación de un juego puede llevar años, por lo que me enorgullece ver cómo estamos construyendo constantemente la base de nuestros estudios de juegos en nuestro primer año y espero compartir lo que producimos en los próximos años”, explicaba Amir Rahimi, vicepresidente de Game Studios de Netflix .

Este no es el único paso de Netflix en esta dirección. Hace meses, ya compró el pequeño estudio de videojuegos Night School Studio, responsable de títulos indies como Oxenfree y Afterpart, y poco después adquirió también Next Games, el estudio detrás del juego Stranger Things: Puzzle Tales. Sin duda N etflix lo tiene claro: su futuro pasa también por los videojuegos.