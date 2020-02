Doctor Strange 2 ficha al guionista principal de Loki

Filed to:

Más novedades para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela del film estrenado en 2016 y uno de los heraldos más esperados del nuevo MCU .

La última sacudida , fue la pérdida de Scott Derickson, el director que originalmente había aceptado el proyecto , y su reemplazo por el aclamado director de Marvel Sam Raimi. Ahora, según informa Hollywood Reporter, también han añadido un nuevo guionista a la mezcla: Michael Waldron.

Si te suena de algo este nombre , es porque también es el guionista principal de la nueva serie Loki de Marvel, uno de los grandes atractivos del MCU que podremos ver en Disney Plus. Waldron también ha escrito y producido capítulos de Rick and Morty. Este fichaje , combinado con la marcha de Derrickson, podría suponer una revolución significativa para el proyecto . La Doctor Strange de Derrickson había sido vendida como una película de terror usando las bases de la MCU, pero la apuesta por un nuevo guionista sugiere que el problema no estaba en las artes como director de Derrickson , sino en el guión en sí.

O podría ser solo una reescritura estándar . Nunca se sabe con este tipo de cosas. Sea como sea, el estreno de Doctor Strange and the Multiverse of Madness está programado para el 7 de mayo de 2021.