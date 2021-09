Existe otro Facebook oculto bajo el Facebook que conoces . Está formado por político s, atletas, periodistas de renombre, influencers y todo tipo de celebridades, y su característica esencial es que pueden publicar todo tipo de contenidos sin tener que acatar las reglas que la plataforma aplica al resto de los mortales.



Advertisement

Esa especie de Facebook para Vips forma parte de un proyecto secreto de la compañía llamado XCheck y ha sido revelado por u na serie de documentos de Facebook a los que ha tenido acceso el Wall Street Journal. “Para un selecto grupo de miembros de nuestra comunidad hay políticas y estándares que no se aplican”, puede leerse en los documentos filtrados. “A diferencia del resto de la comunidad, estos usuarios pueden violar nuestras normas sin ninguna consecuencia.” La existencia de XCheck era algo reconocido por la compañía, que aseguraba que existía solo para políticos. Lo que no había trascendido era el alcance de la libertad que gozan los miembros de ese selecto grupo para publicar lo que les de la gana. La compañía era consciente de los problemas que suscitaba esa libertad, pero los esfuerzos por tratar de moderarlo han sido infructuosos. “Tenemos que valorar el riesgo de negocio que supone eso.” escribía uno de los responsables de la subplataforma.

Básicamente, la diferencia de XCheck es que, si un contenido publicado por uno de sus miembros es denunciado por los algoritmos ese contenido no se elimina automáticamente, sino que la denuncia pasaba a ser moderada por un grupo de profesionales humanos especializados en relaciones públicas. La idea era que los contenidos de ciertos Vip, especialmente políticos, no fueran censurados de inmediato para que no se les ocurriera pedir pú blicamente una mayor regulación de la plataforma por censurar las libertades (las suyas, claro) . El problema, por supuesto, es que ese grupo de moderadores humanos no da abasto. “Ahora mismo solo revisamos el 10% de los contenidos de XCheck”, puede leerse en uno de los documentos.

En 2019, el futbolista Neymar publicó fotos de una mujer desnuda que lo acusaba de violación. Neymar aseguraba que la mujer lo estaba extorsionando, pero en cualquier otro usuario las fotos de desnudos hubieran desaparecido ca si inmediatamente y su cuenta hubiera sido cancelada por publicar lo que la compañía considera “Revenge Porn” . En el caso del futbolista pe rmanecieron todo un día en línea y su cuenta sigue activa. La lista incluyó durante años a Donald Trump hasta que fue suspendido completamente de la plataforma.

Según los datos del WSJ, a l menos 5,8 millones de personas se han enrolado en el programa XCheck en el último año. Cuando se le preguntó por el programa, el director de comunicación de Facebook, Andy Stone, refirió a unos comentarios que hizo sobre la plataforma. En ellos asegura que XCheck “no es un sistema bifurcado de justicia, sino un proyecto en desarrollo que necesita algunos ajustes”. Los empleados de Facebook llevan tiempo denunciando la existencia de XCheck. “No estamos haciendo lo que decimos que hacemos publicamente”, denuncia un memorandum titulado “La lista blanca de políticos que contradice los principios fundamentales de Facebook” y publicado en 2009. “A diferencia del resto de la comunidad, esta gente puede violar nuestros estándares sin ninguna consecuencia”. [Wall Street Journal]