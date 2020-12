Filed to:

En un interesante y drástico giro de su estrategia de estrenos, Warner Bros ha anunciado que no solo Wonder Woman 1984 estará disponible tanto en streaming como en cines, sino también todas sus películas para 2021, incluyendo Dune, Matrix 4 y The Suicide Squad.



Warner Bros considera esta estrategia como un experimento, ante lo que claramente podría ser el futuro de los estrenos de películas post–pandemia. En todos los casos, el formato de estrenos es el mismo: se estrenará en las carteleras de cine de Estados Unidos y otros territorios, pero ese mismo día, en simultáneo, estará disponible en HBO Max para streaming de manera gratuita. Es decir, a diferencia del estreno de Mulan, no será necesario pagar nada más que la suscripción para ver estas películas.

Eso sí, las películas solo estarán disponibles en HBO Max durante solo un mes. Después abandonarán la plataforma de streaming temporalmente, hasta que con el tiempo regresen de manera permanente.

Las películas que Warner Bros tiene en sus planes estrenar en 2021 son:

Dune

Matrix 4

The Suidice Squad

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Malignant

Tom & Jerry

Space Jam: A New Legacy

The Many Saints of Newark

Entre otras. Se trata de algunas de las producciones más esperadas por los fanáticos del cine a nivel mundial, incluyendo la secuela de Matrix, la precuela de la serie The Sopranos y la primera parte de la adaptación cinematográfica de Dune.

Como dato adicional, HBO ha anunciado que HBO Max llegará a Europa durante la segunda mitad de 2021 como parte de un cambio en su estrategia, lo que significaría, en teoría, que estos lanzamientos simultáneos en streaming y en cines también deberían llevarse a cabo en Europa a partir de la llegada del servicio. [vía Collider / Nibel / Variety]