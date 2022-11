We may earn a commission from links on this page.

Hay una nueva era en el universo de DC. Esto es algo que Dwayne Johnson, el actor también conocido como “La Roca”, ha mencionado en más de una ocasión, hablando de cambios en “la jerarquía de poder” de DC, quizás mencionando lo poderoso que es su personaje, Black Adam, o quizás dando a entender que es él mismo quien tiene más poder e influencia en este universo ahora mismo. Y sin duda, es a él a quien tenemos que agradecer que regresa Henry Cavill como Superman.

En un video corto publicado en Twitter, Johnson ha mencionado algunos detalles muy interesantes acerca del regreso de Cavill. Una de las claves es que el estudio, Warner Bros, por algún motivo no quería que Cavill regresara, sin embargo Johnson y su compañía de producción, Seven Bucks Productions, insistieron tanto en el regreso de Cavill que lograron traer de vuelta al que el mismo Johnson considera “el mejor Superman de todos los tiempos”.

“El estudio no iba a traer de vuelta a Henry Cavill, inexplicablemente. Pero no íbamos a aceptar un “no” como respuesta, incluyéndome [y su compañía y equipo de producción Seven Bucks]. Esto ha tomado años de trabajo, traer de regreso a Henry Cavill. Y años de conversaciones estratégicas, y no íbamos a aceptar un no como respuesta. Para nosotros no había forma de que se pudiera construir el universo de DC sin el mayor superhéroe de la historia. Sin su participación. Es imposible hacerlo. [...] Y por eso peleamos por traer de regreso a Superman, a Henry Cavill”.

Johnson, en el video, menciona varias veces que “ha habido un cambio en la jerarquía de poder del universo DC”, lo que podríamos tomar como que habla de que llegó su Black Adam, que aparentemente será el personaje más poderoso de la Tierra (pero no del universo, claro, ese es Superman), pero al mismo tiempo, suena como si hablara de las filas de los estudios de DC. Johnson parece celebrar que hay nuevos líderes en este estudio y en Warner (James Gunn y Peter Safran son los nuevos jefes máximos de DC), sin embargo, en su video se siente la influencia que el mismo Johnson ha tenido en esta nueva era que comienza para DC. Él es quien ha traído de regreso a Superman, dando inicio a una nueva serie de películas e historias en las que, seguramente, veremos que su Black Adam se enfrentará al Superman de Henry Cavill.



Un Superman que Johnson, claramente, tiene en muy alta estima.



“ Y no podía ser otro Superman, Henry Cavill es el Superman de nuestra generación, y en mi opinión el mejor Superman de todos los tiempos, y lo digo con respeto a los otros actores, especialmente a Christopher Reeve”.

Tendremos que esperar para saber los planes de esta nueva era de DC para Superman, Black Adam y el resto de personajes. Mientras tanto, las próximas películas que veremos estrenarse serán Shazam! Fury of the Gods el 17 de marzo de 2023, The Flash el 23 de junio de 2023 y Aquaman and the Lost Kingdom el 25 de diciembre de 2023. No descartaría la posibilidad de ver alguna escena o cameo tanto de Black Adam como de Superman en estas películas, especialmente en Shazam 2. [Dwayne Johnson (Twitter) vía Deadline]