En 2013 se estrenó una película que dio inicio a una nueva franquicia protagonizada por monstruos y robots gigantes que luchan para defender la Tierra. Se trata de Pacific Rim, dirigida y escrita por Guillermo del Toro, y casi una década después ahora también tendrá un anime.

Y es que, para bien o para mal, del Toro solo estuvo a cargo de la primera película de la saga. Una secuela se estrenó en 2018 a cargo de otro director y que no tuvo el mismo recibimiento que la primera entrega. No obstante, parece que queda mucho más de esta franquicia. Una nueva serie de ani me producida por Netflix llegará muy pronto.

La serie, según Netflix, servirá para expandir el universo creado en las dos películas. Su nombre es Pacific Rim: The Black y cuenta la historia de dos hermanos que se ven obligados a pilotar un Jaeger (robot) y luchar contra criaturas monstruosas en su intento de encontrar a sus padres desaparecidos.

El primer tráiler de Pacific Rim: The Black ya está aquí. La serie estrenará todos sus episodios el próximo 4 de marzo en Netflix.