El apartamento de Seinfeld es físicamente imposible, como demuestra esta imagen

Captura de pantalla : Rhyme / Sketchfab / PixelMagic Reddit

La casa de Jerry Seinfeld en la serie Seinfeld es un decorado. Hasta aquí, cero sorpresas. Pero un usuario de Reddit ha descubierto que el apartamento no podría existir en la vida real, pues el pasillo tendría que atravesar la cocina.

Advertisement

A diferencia de los personajes de otras sitcoms de los 90 ambientadas en Nueva York, como Friends, Seinfeld vive en un apartamento genuinamente neoyorquino para alguien de su nivel de vida. Por lo menos en lo que a tamaño se refiere, ya que es una vivienda bastante pequeña de un solo dormitorio.

Imagen : Columbia Pictures

Sin embargo, el diseñador del decorado, Thomas Azzari, no tuvo en cuenta que, poniendo la puerta de entrada en diagonal, el pasillo tendría que haber tenido un recodo para no superponerse con la cocina americana en la que transcurren tantas escenas de la serie. Si bien el pasillo no sale tanto como la cocina en pantalla, hay escenas, rodadas en un decorado aparte, en las que se ve que no existe ese recodo, como esta de la temporada 9 (arriba) en la que Jerry habla con su vecino Phil. Y otras en las que sí hay un giro en ángulo recto, pero no coincide con la arquitectura de la casa, como esta de la temporada 2 (abajo).

Imagen : Columbia Pictures

G/O Media may get a commission Exclusive for new customers Caliper CBD $35 at Caliper Use the promo code KINJATEN

Sea como sea, han pasado 23 años desde que terminó la serie y no creo que este problema le quite el sueño a la gente que participó en su producción. Puedes explorar el apartamento de Seinfeld en este modelo 3D que hizo un fan de la sitcom (del que sale la imagen principal de este artículo) y también en este recorrido fotográfico de 360 grados que hizo Hulu cuando reprodujo el decorado como parte de una exhibición en Los Ángeles hace unos años. Para respetar las leyes de la física, el pasillo de esta reproducción sí que tiene recodo.