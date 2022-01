By

By

Para ser una película sobre un millonario que se viste de murciélago para combatir a un asesino en serie con gusto por los acertijos, parece que la nueva película de Batman va a ser la más realista hasta ahora. Para empezar el film cuenta precisamente los inicios de Bruce Wayne como superheroe, y parece que va bastante lejos en ese sentido.

Advertisement

En una entrevista concedida a Esquire UK, el director de The Batman, Matt Reeves, explica cómo trata la película conceptos tan clásicos como la Batcueva o el Batmóvil. Ambos tendrán un origen mucho más terrenal, y veremos a Bruce Wayne creándose desde cero y sin toda la tecnología que le rodea cuando se asienta como superhéroe. “La trilogía de Nolan establece que el batmóvil es básicamente un prototipo de vehículo militar, y esa es una idea brillante”, comenta Reeves. “Pero después pensé: ¿No sería genial que este tipo fuera un solitario y un loco de la ingeniería y fuera haciendo todas estas cosas por su cuenta, tomando piezas de aquí y allá? En ese sentido el batmóvil es todavía reconocible como un auto clásico tipo Muscle Car, pero es uno que se ha hecho él mismo”.

Personalmente, no se si el batmóvil de la trilogía de Nolan es genial o no, pero me gusta la idea de ver a un Bruce Wayne enfadado y tratando de encontrar su identidad como Batman aporreando piezas en una cueva para crear el auto más potente que pueda imaginar. Desde luego, y a juzgar por la escena de la persecución que hemos visto en el tráiler, parece que lo consigue.

Y hablando de la batcueva, parece que la guarida favorita de todos también tiene un origen humilde en esta película. “La nueva batcueva está basada en una estación de tren secreta y abandonada que aún existe en Nueva York”, añade Reeves. “La idea de que millonarios de la era industrial tuvieran estaciones de tren secretas no era tan rara a principios de siglo, así que la batcueva está basada en eso. Es otra manera de hacer que las cosas se sientan reales, pero al mismo tiempo sean extraordinarias.”

Tengo muchas ganas de ver esa “batcueva”. Al final no hay muchas maneras de darle la vuelta a la historia de origen de un personaje como Batman, pero es de agradecer que Reeves quiera darle un aire nuevo al personaje. Eso por no mencionar que la idea de Batman moviéndose en su Muscle Car Frankenstein por un entramado de túneles abandonados tiene mucho potencial. Solo dios sabe qué otros cambios ha hecho Reeves a los demás personajes de la película. Lo sabremos muy pronto. The Batman se estrena el próximo 4 de marzo.