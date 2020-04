El discurso de Carl Sagan que deberían escuchar todos los políticos para que la humanidad sobreviva

Hay muy pocas personas en el mundo cuyas palabras no caducan y quedan para la posteridad. Se me ocurre que Carl Sagan puede ser una de esas personalidades. Da igual el discurso, mensaje o conferencia que tomes de él, porque siempre permanecen vigentes. Hoy quizás más que nunca.



El discurso que vemos a continuación tuvo lugar en 1990, en el marco del 5th Emerging Issues Forum que se emitió en directo por la televisión pública de Carolina del Norte. En el mismo, Carl Sagan dio una keynote extensa de algo más de una hora donde hablaba del cambio climático.



Como casi siempre, sus palabras fueron poderosas, inspiradoras y, aquí viene el sentido de esta publicación en 2020, asombrosamente proféticas y más relevantes que nunca. Tomando únicamente el discurso final a modo de conclusión, Sagan nos habla en apenas dos minutos de muchas de las claves para sobrevivir que quienes gobiernan parecen ignorar.

La unidad de todos para combatir un enemigo invisible, porque, como dice Sagan, de la unión sale la fuerza, y del egoísmo nuestra debilidad. Les dejamos con la transcripción completa:

Me gustaría terminar en breve. Solo quiero hacer una o dos observaciones resumidas.

Si quemas un pedazo de carbón en alguna parte, el dióxido de carbono sube a la atmósfera, y sabes que las moléculas de dióxido de carbono son excepcionalmente estúpidas. No saben nada sobre las fronteras nacionales. No tienen pasaportes. Son totalmente desconocedoras del importante concepto de soberanía nacional. Simplemente cruzan como si tal cosa las fronteras nacionales una tras otra. Hay una lección de esto, y es que el mundo es una unidad, las fronteras nacionales no tienen relación con estos problemas ambientales globales. Ninguna nación puede resolver este problema por sí sola. Tiene que ser que todas las naciones trabajen juntas.

Lo que es más importante: no hay forma de mitigar estos problemas para que introduzcamos la tecnología mitigadora o lo que sea hoy y luego en 2 o 3 o 4 años, o algo comparable al mandato político, el problema se resolverá. En cambio, presenta las circunstancias atenuantes ahora, y décadas después, cuando alguien que ni siquiera conoces ocupe tu cargo político, los beneficios llegarán.

Resolver estos problemas requiere una perspectiva transnacional y transgeneracional. En mi opinión, esa es una perspectiva muy adulta. Desprovincializando, deschauvinizando una conciencia de una especie en un planeta frágil exquisito, y por eso creo que este gravísimo problema ambiental global puede tener un lado positivo. La unión del planeta. El fin de nuestra adolescencia. El acercamiento a la madurez de nuestra especie.

Muchísimas gracias.