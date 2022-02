Hasta la fecha, ningún fabricante se ha atrevido a lanzar un móvil de los denominados ruggerized o blindados con especificaciones de gama alta. Todos los que salen en este nicho son gamas medias que, o bien fallan en rendimiento, o fallan en cámaras. El Dogee V20 es la primera excepción a esta norma.



Advertisement

Probablemente no te suene mucho, pero Dogee es un fabricante chino que lleva operando desde 2013. Aunque diseña todo tipo de móviles, es conocido especialmente por sus terminales profesionales a prueba de todo y el V20 es la esencia muy refinada de toda esa experiencia.

No puedo decir que el V20 sea un gama alta sobre el papel. S us especificaciones son más las de un gama media potente, pero sí es el primero que cae en mis manos que se siente como un gama alta auténtico. La pantalla es espectacular, su batería es amor, y el rendimiento es lo bastante bueno como para no dar problemas. Finalmente, es el primer ruggerized que veo con un grupo de cámaras que me apetece usar. Veámoslo en detalle.

Dogee V20 Dogee V20 ¿Qué es? Un móvil Android blindado que por fin merece la pena Precio 399 dólares (299 en oferta de lanzamiento) Nos gusta La pantalla AMOLED, la cámara de visión nocturna, el diseño exterior, la batería. No nos gusta La pantalla secundaria podría estar más aprovechada. El altavoz no es nada del otro mundo. Sigue siendo muy pesado.

Diseño exterior y certificaciones

El Dogee es un móvil a prueba de agua, caídas, golpes, bajas temperaturas... Obviamente, no podía ser pequeño. Mide 170,5 x 81,2 x 14mm y pesa 296 gramos. Su tamaño no es muy diferente del de los móviles normales, solo que es bastante más grueso y su peso se deja notar en cualquier bolsillo. Sin embargo, me gusta su diseño industrial. La parte superior e inferior están rematadas con goma. Los laterales son de aluminio y la parte trasera de fibra de carbono con un suave acabado al tacto. Es pesado, sí, pero agradable de sujetar, y sus botones físicos parecen más recios y mejor construidos que los de la media de este tipo de dispositivos. También es más discreto que la mayoría de móviles ruggerized con la única excepción del Motorola Defy, que es un auténtico peso pluma en móviles blindados y su aspecto es casi el de un móvil convencional. Si quieres saber más sobre el Defy tienes nuestro análisis aquí.

Volviendo al V20, su tamaño y peso están justificados por una resistencia al agua en grado IP68 / IP69K y por una certificación de grado militar MIL-STD-810G. Solo esto ya pone al Dogee por encima de otros móviles resistentes como los de Unihertz, que aseguran ser resistentes, pero no detallan en ningún momento qué parámetros ti ene e sa resistencia.

Advertisement

El IP69K es una variante del IP68 normal. Significa que además de poder sumergirse a una profundidad de metro y medio durante media hora , también resiste limpieza a vapor o el impacto de agua a chorro de alta presión. Por mi parte lo he dejado a remojo en uno de los estanques helados que salpican la geografía alemana en esta época del año y no se inmuta. Tampoco lo hace cuando lo lavo con agua y jabón debajo del grifo. El puerto USB-C, por cierto, está protegido por una lengüeta hermética de aspecto realmente sólido. La ranura para SIM y tarjetas de memoria también cuenta con un sello de goma. El Dogee V20 no tiene entrada de auriculares.

Advertisement

En cuanto al estándar MIL-STD-810G, se trata de una versión anterior al 810H (que es el que integra el Motorola Defy). Es complicado saber hasta qué punto cada fabricante se atiene al sistema de certificación militar (no están obligados a pasar por ninguna auditoría externa), pero en teoría significa que el V20 resiste caídas sobre acero desde 1,8 metros, traqueteos, vibraciones, doblado, humedad ambiental prolongada (incluso salina), y cambios bruscos de temperatura. En el canal de la compañía llegan a meter el móvil en agua, congelarla y sacar el dispositivo a martillazo limpio del bloque de hielo... Y sigue funcionando.



Huelga decir que esto no significa que sea indestructible o que un día no se te caiga de plano, pille una piedra y se le rompa la pantalla, pero en general debería resistir muchísimo más maltrato que un móvil convencional. La pantalla está protegida por Gorilla Glass ambas vienen con un protector adicional instalado realmente grueso para más seguridad

Advertisement

A nivel de diseño, el Dogee V20 tiene el sensor de huellas en el botón lateral de encendido y debo constatar que funciona como la seda. No he logrado hacerlo operar con las manos mojadas, pero el reconocimiento facial se encarga de esas pocas situaciones con mucha fluidez. Además de los botones de volumen hay un botón en el lado izquierdo que se puede personalizar como queramos (con configuración independiente para pulsación simple, doble pulsación y pulsación larga). En mi caso lo tengo personalizado para activar la app de cámara subacuática.



Advertisement

El Dogee V20 es uno de esos móviles que jugue tea con la idea de tener dos pantallas. La principal es una AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución 1080 x 2400. La segunda, en la parte posterior, es una pequeña pantalla vertical de 1,05 pulgadas (Dogee no detalla la resolución pero es claramente menor incluso a simple vista). Se activa tocándola dos veces y normalmente muestra la hora, la fecha y la batería restante. Si arrastramos el dedo hacia arriba accedemos al reproductor musical. En el caso de que recibamos una llamada, esta aparece en la pantalla y podemos recibirla en modo manos libres simplemente pulsándola.

Advertisement

La app nativa de Dogee para controlar la pantalla secundaria no permite añadir más funciones o configurar las que ya tiene más allá de su aspecto estético. El reproductor musical sí que funciona, por ejemplo, con Spotify, pero si le das a pausa no podrás reanudar la reproducción desde la pantalla secundaria y deberás volver a la principal. Tampoco permite usar la pantalla secundaria para, por ejemplo, ayudarte a enfocar al hacerte un selfie con las cámaras principales.



Advertisement

La peor parte es que las notificaciones de esta pantalla se limitan a SMS y llamadas. No he encontrado manera de hacer que muestre notificaciones de otras apps como Telegram, Whatsapp o Discord, lo que limita mucho su funcionalidad.

La buena noticia es que todo esto puede solucionarse con solo mejorar un poco el software. La mala es que de momento la pantalla secundaria es poco más que que un brindis de cara a la galería. Me gusta su diseño y su posición, pero ahora mismo no le veo mucha utilidad más allá de mirar la hora cuando tengo el móvil sobre la mesa o atender una llamada que justo entre en ese momento.

Advertisement

La cosa cambia completamente cuando hablamos de la pantalla principal. Para empezar, funciona sobre panel AMOLED, lo que le asegura un consumo bajo y un brillo estupendo, pero una cosa es un buen nivel de brillo y otra muy diferente lo que hace la pantalla del V20. Dogee especifica un brillo de 500 cd/m2 con un contraste de 80000:1, pero algo no me cuadra en esa cifra, porque el brillo de la pantalla de este móvil sencillamente es tan bueno que parece de otro planeta. En principio, las candelas por metro cuadrado equivalen a los Nits, que es el otro gran sistema de medición en pantallas de móviles, así que decidí hacer una prueba. Primero descargué una aplicación llamada White Screen que hace precisamente eso, dejar la pantalla en blanco. La instalé en un OnePlus 9 Pro, en un Huawei P30, y en el Dogee V20. A continuación descargué un medidor de luz llamado Pocket Light meter para iOS y puse el brillo de las tres pantallas a tope.

Advertisement

Casi no me hizo falta la aplicación. El brillo de la pantalla del Dogee es superior incluso a simple vista. Las lecturas indican que tanto el OnePlus 9 Pro como el Huawei P30 arrojan un brillo de 1431 Lux a 20cm de la cámara del iPad. El Dogee V20 emite 1791 Lux a la misma distancia. La prueba es pedestre, pero sirve para ilustrar algo que ya noté en cuanto encendí el teléfono, y es que la pantalla del Dogee V20 tiene un brillo absolutamente espectacular. Es algo importante en un móvil pensado para usar en exteriores porque se ve a las mil maravillas incluso con el sol pegando directamente sobre la pantalla. En interiores nunca he necesitado tener el brillo del V20 en más del 20%, y eso probablemente también influye en la fantástica autonomía de la batería.



Los colores de la pantalla del V20 son vibrantes, y la única pega que le pongo es que el panel AMOLED emite un luz que vira ligeramente a azul. Es algo que, de nuevo, podría corregirse con software. El móvil, de hecho, tiene un modo de luz nocturna, pero añade demasiada calidez para mi gusto. Quitando este detalle, la pantalla del V20 es absolutamente extraordinaria para un gama media .

Advertisement

Rendimiento interno, software y batería

El V20 lleva dentro un procesador MediaTek Dimensity 700. Se trata de un chip 5G de ocho núcleos (2 x 2.2GHz y 6 x 2GHz) con un tamaño de 7 nanómetros. En los test, puntúa un poco por encima del Snapdragon 732G, por citar una referencia más conocida. De hecho tiene más velocidad en los 6 núcleos dedicados a tareas cotidianas, mejores velocidades de descarga, y mayor ancho de banda en memoria. En el Dogee V20, el chip se apoya en 8GB de RAM y 256GB de ROM ampliables en 512GB más vía tarjetas de memoria MicroSD. El sistema de archivos es UFS 2.2.

Advertisement

Todo esto se traduce en una experiencia de uso muy similar a la de buenos gama media como el OnePlus Nord 2 o el Realme GT Master Edition. Las aplicaciones corren fluidas y apenas se notan ciertos tiempos de carga en ocasiones. Algo de lo que solo te das cuenta si vienes de usar un gama alta con procesador muy potente. El V20 lleva Android 11 con muy pocas modificaciones más allá de un sistema de personalización por temas y un puñado de aplicaciones. En mis pruebas hasta he podido instalar juegos tragones como el Dead Trigger 2 o el Asphalt 9 y jugarlos sin problemas. El V20, por cierto, no se calienta en absoluto cuando le das caña para jugar.



Advertisement

El sonido corre a cargo de un único altavoz en la parte inferior del terminal. Me acuerdo de él ahora porque está en una posición fácil de tapar con la mano al sujetar el teléfono en horizontal. Suena muy fuerte, pero no especialmente nítido y no tiene mucha pegada de graves.



Advertisement

La batería, por contra, es una delicia. Se trata de una 6000mAh y cuenta tanto con carga rápida de 33W por USBC como con carga rápida inalámbrica de 18W. Dogee no especifica el estándar exacto de carga, pero desde luego es compatible con Qi Extended Power Profile (EPP) wireless charging. Lo se porque he probado a cargar el V20 en la base de carga de un OnePlus 9 Pro y funciona. Eso sí, a un máximo de 15W por especificaciones del propio cargador. En cuanto a la autonomía, no he logrado que baje de dos días con un uso normal. En algunos casos me ha durado hasta tres, lo cual es estupendo si queremos llevarnos el V20 de excursión.

La verdad es que es raro ver un teléfono blindado con carga rápida, y aún lo es más ver un teléfono blindado con carga rápida inalámbrica. Cosas como esta son las que me hacen tener la sensación de que el Dogee V20 es como un gama alta metido en un cuerpo blindado aunque no lo sea por procesador.

Advertisement

Cámaras para ver en la oscuridad

Advertisement

Si hay algo que a menudo caracteriza a los móviles resistentes es que suelen venir con una porquería de cámaras. Las del Dogee V20 no es que sean pasables. Es que son bastante buenas. Si a ello añadimos que tiene una cámara de visión nocturna lo que nos queda es un caramelo fotográfico difícil de rechazar por este precio. El V20 tiene la siguiente configuración de cámaras:



Cámara principal de 64MP AI con apertura F/1.8 y enfoque PDAF.

Cámara gran angular de 8MP con sensor Samsung S5K4H7. Apertura F/2.2 y 130 grados de campo de visión.

Cámara de visión nocturna con sensor Sony IMX350, apertura F/1.8 y soporte para luz infrarroja.

Cámara delantera de 16MP con sensor Samsung S5K3P9SP. Apertura F/2.0 y 80 grados de campo de visión.

Advertisement

La experiencia de sacar fotos con el V20 no es la de un gama alta fotográfico, pero es disfrutable, cosa que no me había pasado hasta ahora con ningún móvil blindado. Si dejamos puesto el HDR, el V20 toma fotos que no tienen nada que envidiar a los gama media fotográficos más asentados.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

En el gran angular se nota un comprensible bajón de resolución respecto a la cámara principal, y también la menor luz que le entra al sensor. Con todo, se deja usar de manera muy agradable. El V20 no tiene un modo macro definido como tal. Puedes lograr resultados relativamente similares usando el zoom gracias al enfoque PDAF, que funciona a las mil maravillas. En cuanto a la cámara frontal, también es lo bastante buena como para que puedas preocuparte de salir bien el la foto, no de si la cámara te seguirá el ritmo.



Advertisement

El zoom es digital y solo contempla 2X como paso y hasta 4X si lo forzamos, pero sus resultados son bastante buenos gracias al postprocesado por IA (sí, las cámaras del V20 se apoyan en algoritmos también). En este sentido se agradece que Dogee haya optado por dejar un zoom humilde pero usable en vez de aumentarlo a lo loco para poder presumir de especificaciones y que luego, en la práctica, no sirva para nada.



Advertisement

Llegamos a la fotografía nocturna. De noche, los resultados son desiguales. El V20 es un móvil fantástico para tomar fotos crepusculares en las que aún queda un rescoldo de luz al que aferrarse (ejemplo de los trenes) bajo estas líneas. Sin embargo, en cuanto la luz pasa por debajo de un determinado umbral el grano aparece con fuerza.

Advertisement

Advertisement

De noche cerrada es el momento de probar una de las cámaras más atractivas del V20, la de visión nocturna. El sensor de esta cámara permite, literalmente, ver en la más absoluta oscuridad. Para ello se vale de una luz infrarroja en el flash. El haz de esta luz alcanza alrededor de 10 metros. Más allá de eso, la oscuridad se adueña de los píxeles. Con todo es una cámara espectacular para tomar fotos nocturnas de lo más siniestro en blanco y negro o para grabar tu propia versión de la Bruja de Blair.

Advertisement

La iluminación infrarroja tiene sus limitaciones. No alumbra bien, por ejemplo, a través de cristales ni de espejos, pero en general permite tomar fotos monocromas en la más absoluta oscuridad, orientarse de noche en un bosque, o recorrer la casa a oscuras, un experiencia que es bastante más pavorosa de lo que parece.

Advertisement

No dejo de preguntarme por qué Dogee no ha implementado una función de software que permita combinar la información de la cámara nocturna, capaz de captar mucha más luz, con la de la cámara principal en modo nocturno, capaz de captar más detalle y color. Quizá fuera imposible debido a la iluminación infrarroja. Con todo, el V20 saca unas fotos nocturnas bastante decentes si conoces y aceptas sus limitaciones. Es más de lo que hacen otros móviles blindados que no toman fotos nocturnas en absoluto.

En resumen

El Dogee es el primer móvil blindado que puedo recomendar con total honestidad. Puede que su procesador no sea el más potente del mercado ni sus cámaras sean las mejores, pero es el primer ruggerized que realmente se siente como un gama alta y que puedes llevar encima sin sentir que estás renunciando a algo. Tiene detalles como la pantalla AMOLED, la excepcional batería, o la carga rápida inalámbrica, que solo se encuentran en móviles mucho más caros. El único handicap que el V20 puede suponerte es el tamaño y el peso, pero eso es algo común a todos los móviles resistentes.

Advertisement

Hablando de precio, el precio que Dogee menciona en su página web es de 399 dólares con una oferta de lanzamiento de 299, pero no estoy seguro de si podrás hacerte con uno a ese precio si vives en Europa porque el enlace a Aliexpress que la propia Dogee pone en su página marca 540 euros. La razón más probable no es otra que los impuestos de importación de la UE. 540 euros ya es un precio como para pensarse algo más la compra de un V20, pero eso no quita que sea un buen móvil y el mejor Android blindado que he visto hasta la fecha. Si logras encontrarlo por 299 dólares no te lo pienses dos veces. Por cierto, para celebrar el lanzamiento del V20, Dogee sorteará varios V20. Para participar solo tienes que introducir una dirección válida de email en la página de la promoción. El sorteo termina el día 18 de febrero y el V20 estará en oferta entre el 21 y el 23.