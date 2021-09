Si buscas un móvil Android barato y con muy buenas prestaciones una de las mejores opciones ahí fuera (que no la única) es el Realme GT 5G, que cuesta 449 euros. Otra alternativa es el Realme GT Master E dition, que básicamente es el mismo teléfono, pero 50 euros más barato... Espera... ¿qué?



Sí. Realme ha sacado una edición de su Flagship Killer que es como el Flagship Killer de su propio Flaghship Killer. Si suena retorcido es porque lo es, pero supongo que así son las cosas en el mercado de móviles . Dirás que exagero, pero es que básicamente es el mismo móvil. Los dos tienen una estupenda pantalla Super AMOLED de 6,43 pantallas y 1080 x 2040 píxeles con 120Hz de tasa de refresco. Los dos tienen el mismo tamaño, milímetro arriba, milímetro abajo. Los dos tienen carga rápida de 65W... Las opciones de memoria son básicamente las mismas (8/128), aunque en el GT 5G hay una opción más bestia con 12/256 . Las cámaras principales son idénticas...

Realme GT Master Edition Realme GT Master Edition ¿Qué es? El Realme GT 5G, pero con otro procesador menos potente. Precio 399 euros Nos gusta EL diseño fino y liviano. Las cámaras. La autonomía y la carga rápida. El precio. No nos gusta No tiene carga inalámbrica ni es resistente al agua, pero es barato.

Llegados a este punto debería hacer una análisis muy sesudo del GT Master edition, pero si realmente te interesa puedes leer nuestra review del Realme GT 5G, y después volver aquí a leer esta lista de diferencias entre el GT Master Edition y el GT 5G de es a review que acabas de leer:



El master Edition tiene un procesador Snapdragon 778 5G en lugar del poderoso 888 5G que tiene el GT 5G. ¿Importa? Pues no mucho . A menos que estés muy empeñado en jugar PUBG en el móvil a tope de gráficos, tener un 778 5G no supone ninguna diferencia notable en términos de uso diario de aplicaciones, consumo o velocidad. El 778 obviamente puntúa peor que el 888 en test sintéticos como AnTuTu, GeekBench o GFXBench, pero si no eres gamer o editas vídeo en el móvil esto te debería dar igual.

La batería del Master Edition es una 4300mAh en lugar de la 4500mAh del GT 5G. ¿Importa? Ni lo más mínimo. El GT Master Edition lo compensa con un menor consumo que hace incluso que su batería dure más y cargue antes. Los dos móviles tienen carga rápida de 65W.

El Master Edition no graba vídeo 4K/60FPS. Solo graba 4K/30FPS. ¡Oh! ¡El horror! No se como voy a poder vivir sin esos fotogramas. Mi exitoso canal inexistente de YouTube se resentirá por esto.

El GT Master Edition tiene un sensor de 32 megapíxeles en la cámara delantera en lugar del de los 16 del Realme GT 5G. Vamos, que hasta toma mejores selfies.

Nada más que decir, señoría. Las cámaras siguen dando los buenos resultados que daban en el GT 5G. No son perfectas, pero se comportan con nobleza, cosa muy de agradecer en un móvil tan barato.

He estado usando casi un mes el GT Master Edition, y realmente solo encuentro tres circunstancias en las que puedas preferir el GT 5G sobre este. La primera es que te guste el acabado en cuero y cristal (a mi me encanta, pero reconozco que la versión en blanco ahumado del Master Esition es una preciosidad también). La segunda razón para preferir el GT 5G es que juegues mucho (pero MUCHO) en el móvil. No hablamos de una persona a la que le guste echarse unos vicios en el móvil cuando va en metro. Vives y respiras juegos móviles. Eres el público objetivo de estas fundas para dedos. Si ese es tu caso ya has apostado por Realme , mejor el GT 5G, a ser posible en la opción con 12GB de memoria.



La tercera y última razón para preferir el GT 5G es que te guste pagar 50 euros de más sin que tengas necesidad real de ello.

A estas alturas creo que el GT Master Edition es una manera de Realme de apurar el precio al máximo para rascar clientes a los que quizá 450 euros les parece mucho dinero, pero 399 no. Sea como sea, es un teléfono fantástico que no me ha dado ningún problema y un gama media más que recomendable.