The Last of Us Parte II es un juego oscuro que se centra en la venganza y en cómo sus personajes atraviesan caminos muy distintos, hacia la perdición o la superación. Aún así, el final del juego iba a ser mucho más oscuro, quizás demasiado.

Aviso: a continuación encontrarás spo ilers del final de The Last of Us Parte II. Lee bajo tu propio riesgo si no lo has jugado. Aquí tienes nuestra reseña libre de spoilers.

En The Last of Us Parte II nos centramos en la historia de dos personajes conectados por un acontecimiento horrible, mucho más personal e íntimo que el mismo apocalipsis que acabó con el mundo en el que viven. Tanto Ellie como Abby han perdido a su padre (o figura paterna), y buscan venganza ante la persona que se los arrebató.

En el caso de Ellie, su sed de venganza la lleva a cometer actos horribles, despiadados y brutales que van más allá de asesinar personas, dado que incluso las tortura y, lo que es aún peor, pareciera no sentir remordimiento, al menos hasta el final. Ellie recorre un camino que la lleva a la perdición, que la separa de todo y todos los que ama, y se convierte en alguien muy distinta a la Ellie que conocimos en el primer juego. Al final del juego vemos un atisbo de luz, una señal de esperanza de que Ellie se podía arrepentir, podía quizás recapacitar e intentar volver a ser la que originalmente era, y no esta persona llena de rencor, dolor y odio.

Eso lo demuestral al dejar ir a Abby en el último segundo, decidiendo no matarla. Perdonándole su vida. Pero originalmente no iba a ser así. Según comentaron Neil Druckman y Halley Gross, director del juego y directora narrativa, en una entrevista con Game Informer, originalmente Ellie mataría a Abby.

“Planteamos muchas versiones de cómo luciría el último acto del juego, pero el momento final siempre era el mismo: Ellie mataría a Abby. Sin embargo, aproximadamente a la mitad del desarrollo del juego, decidimo cambiarlo y que Ellie dejara ir a Abby en el último momento, para ilustrar que alguna pequeña parte de la vieja Ellie, esa Ellie con humanidad que fue impactada por Joel, todavía existe dentro de este personaje que ha sido superada por su búsqueda de venganza”.

Y no fue una decisión fácil de tomar. Según Druckmann, se sentía un poco mal con el tema del juego al principio, pero decidieron que se sentía como algo mas honesto para el personaje. Al final, ciertamente parece haber sido la decisión correcta, porque que Ellie hubiese matado a Abby solo resultaría en un final aún más oscuro y tétrico no solo para la historia, sino para el personaje como tal. Pero que Ellie la perdonara nos da algo de esperanza de que la siguiente etapa de su viaje podría estar centrada en la búsqueda de la redención y de la superación. Tendremos que esperar hasta que llegue un nuevo The Last of Us para saberlo. [Game Informer vía Gamespot]