El final de WandaVision es en realidad el comienzo de algo más grande

WandaVision ya ha llegado a su final. La primera serie de la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel cuenta una historia llena de dolor, tristeza, misterio y poderes. Su último episodio, más que un final se siente como un comienzo. Hablemos con detalles al respecto.

Aviso: a continuación encontrarás spoilers de toda la temporada de WandaVision, incluyendo su último episodio y sus dos escenas postcrédito.

Durante los primeros episodios de WandaVision la serie nos mantuvo confundidos. ¿De qué se trata? ¿Por qué simula las sitcoms de los 60s, 70s y más? ¿Qué diablos está pasando aquí? Poco a poco, la serie nos fue ofreciendo respuestas. Pero en resumen, todo se traduce en el increíble poder de Wanda Maximoff, un poder que ni siquiera ella conocía que tenía.

La columna vertebral de la historia de esta serie es el amor que siente Wanda por Vision, y viceversa. Pero además, también se relaciona a todos los traumas que ha vivido Wanda desde que era niña. La serie, en ese espectacular episodio 8 (quizás el mejor de toda la temporada), nos relata paso a paso todas las tragedias que ha vivido Wanda. La pérdida de sus padres en medio de la guerra en Sokovia, la pérdida de su hermano Pietro al sacrificarse para salvar a un niño en la lucha contra Ultron, la pérdida de su amado Vision a manos de Thanos. Wanda no ha vivido una vida fácil. Su vida ha sido dolor tras dolor, pena tras pena.

En medio de todas estas desgracias conoció a Vision, un ser sintético con inteligencia artificial basada en Jarvis y Ultron, además de la gema de la mente, que sentía empatía por ella, intentó consolarla en su dolor. Fue su compañero, su hombro, y finalmente su amor. En Avengers: Infinity War ya nos adelantaban que estos dos llevaban años juntos, perderlo fue demasiado para ella.

Y WandaVision nos revela las consecuencias de esta pérdida. Wanda, llena de pena, explota en poder y crea su mundo perfecto y de ensueño en el que Vision está vivo, e incluso tienen hijos. Todo esto, repasando los escenarios “perfectos” que conoció en sus series favoritas de comedia familiar. Pero su Vision, al igual que sus hijos, no eran reales. O sí lo eran, pero solo dentro de este mundo que había creado. Fuera de él no podían vivir.

La villana de la serie, al menos para WestView, es Wanda.

En los dos últimos episodios se revela que Agnes en realidad era Agatha Harkness, un personaje muy importante en los cómics de Marvel en relación a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Agatha pareciera ser la antagonista de la serie, ¡y lo es! Pero no nos confundamos. La villana, lamentablemente, es Wanda.

Uno de los momentos ma s emotivos del final de la serie es en el que Wanda entiende y acepta lo que le ha estado haciendo a todos los habitantes del pueblo de WestView. Después de que Agatha abriera sus ojos, y eliminara la hipnosis que atrapó a todos estos ciudadanos, Wanda se enfrenta con la realidad: durante todo este tiempo ha tenido manipulados y atrapados en sus propias cabezas a los habitantes del pueblo. Su hogar perfecto es falso, y todas estas personas son víctimas. Incluso al dormir, sus pesadillas se relacionan al dolor de Wanda. Prefieren morir a seguir viviendo así.

Agatha no es más que una especie de vampiresa, que se alimenta del poder de otras brujas. Y al sentir el poder de la Bruja Escarlata voló hacia ella, como una polilla hacia la luz. El problema para ella es que, del mismo modo que Wanda no conocía el nivel de sus propios poderes, Agatha tampoco. Harkness creyó que podría dominar y absorber a la Bruja Escarlata, pero Wanda logró superarla, aprendiendo rápidamente a conjurar hechizos y runas, algo que jamás en su vida había hecho.

Por otro lado, en el episodio final vimos a Vision enfrentarse al llamado “Vision Blanco”, creado a partir de los restos físicos del Vision original y potenciado por parte de la magia de Wanda, obtenida por SWORD. Sin embargo, ese Vision Blanco en esencia también es Vision, tiene su lógica e incluso sus recuerdos suprimidos, escondidos en su interior. Aunque la batalla de los Vision comenzó como una pelea típica de historia de superhéroes, llena de golpes y rayos y demás, al final terminó de una manera gloriosa y respetuosa de la esencia del personaje: Vision derrota a Vision Blanco usando una confrontación filosófica. Si su objetivo era destruir a Vision, ¿acaso no sería destruirse a sí mismo? Perfecto.

En esencia, WandaVision fue una serie distinta, una serie que apostaba al comienzo por el misterio, pero al final lo importante era el desarrollo personal e íntimo de sus personajes. La lucha de Wanda contra el luto, lo que podría hacer un ser humano, de tener el poder, para recuperar a un ser querido, sin importarle las consecuencias. Y también, es una historia de origen. La verdadera historia de origen de la Bruja Escarlata.

Porque ya conocíamos a Wanda, o creíamos conocerla. Sabemos de dónde viene y conocíamos algunos de sus poderes. Pero ahora vemos que apenas era la punta del iceberg, y ella misma lo siente. Wanda se robó el libro de los condenados, el Darkhold, y la vemos estudiando todo su poder y aprendiendo en la segunda escena post créditos. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Alguna tendrá, y probablemente será masiva. La misma Agatha se lo dice: “no tienes idea de lo que has desatado”. Wanda, al aceptar su identidad y su poder de Bruja Escarlata, podría estar dando pie al inicio de un conflicto mucho mayor que el del Hex que creó en un pequeño pueblo.

La falla que personalmente veo en la serie es que Vision sobreviviera, en la forma del Vision Blanco. Toda la serie nos habló de las consecuencias y el dolor de lidiar con la pérdida de un ser querido, y al final Wanda acepta su vida actual, acepta la pérdida de sus hijos... Pero Vision no muere. Su Vision de WestView sí, pero ese no es el verdadero Vision. Eso es algo creado por ella utilizando un fragmento de la gema de la mente que vive en ella. El Vision Blanco, en cambio, seguramente se encontrará con Wanda en el futuro.

Pero quizás sea necesario. Creo que Wanda intentará volver a sus hijos “reales”, como nos lo dio a entender la escena post créditos que protagoniza, y para ello jugará con la esencia misma de la realidad, con sus poderes de la magia del caos y con lo que está aprendiendo con el libro Darkhold. Magia negra y poderosa. “Incluso eres más poderosa que el Hechicero Supremo”, le ha dicho Agatha a Wanda. Y no es casualidad esa mención; después de todo, se espera que Wanda, la Bruja Escarlata, continúe su historia en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Quizás Strange y Vision tengan que trabajar juntos para detener a Wanda. Quizás.

Por ahora todo son teorías, pero ciertamente que el final de la serie traerá consecuencias en el futuro del universo de Marvel, del mismo modo que volveremos a ver a Monica Rambeau en el futuro. Quizás sea en Captain Marvel 2, quizás sea en la serie Secret Invasion protagonizada por Nick Fury, o quizás sea en ambas.

Sea como sea, WandaVision, aunque no sea una serie perfecta, sí fue el comienzo de algo nuevo. Comenzaron a rodar nuevos engranajes en el universo Marvel, y no puedo esperar por ver lo siguiente.