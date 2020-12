Imagen : Marvel

Sabíamos que los 4 Fantásticos serían los primeros en llegar al Universo Marvel tras la compra de Fox por parte de Disney, pero apenas teníamos un logo y la promesa de su retorno. Ahora ya sabemos cómo volverán, pero también hay muchos otros datos oficiales sobre la Fase 4 aún más interesantes.



Aparte de enseñar los nuevos tráilers de The Falcon and The Winter Soldier y Loki, y de presentar a los actores que protagonizarán la serie de She-Hulk, Kevin Feige ha desgranado un montón de información importante en el reciente evento de Disney para inversores. Esto es lo que ya sabemos oficialmente:

Aunque se dijo en su día que la Fase 4 comenzaba oficialmente con Spider-Man: Far From Home, la realidad es que la última aventura del trepamuros en realidad fue una especie de transición entre los agotadores eventos de Endgame y lo que vendrá a continuación. Ni siquiera la película de Black Widow o la de Eternals son el comienzo, sino más bien una necesaria presentación de personajes. Feige ha dicho que la Fase 4 comienza oficialmente con la película Shang Chi and the Legend of The Ten Rings, para la que aún falta bastante.

Pero antes de que Sang Chi nos revele algo de lo que pasará a continuación, los engranajes de guión de la maquinaria Marvel ya están en marcha con varios proyectos. El más importante es Fantastic Four. La familia más popular del Universo Marvel en los cómics hará su entrada en el MCU de la mano de una película solo para ellos, y ahora ya sabemos quién la dirigirá: Jon Watts, el mismo realizador responsable de Spider-Man: Homecoming.

Debo confesar que me uno a la petición popular para que Marvel fiche a John Krasinski y Emily Blunt en los pa peles de Reed Richards y Sue Storm, p ero hay más. Mucho más. Feige ha confirmado que Peyton Reed está trabajando ya en la tercera película protagonizada por Ant-Man & The Wasp. Se titulará Ant-Man and The Wasp: Quantumania. En esa película cobrará más importancia el personaje de Cassie Lang, la hija de Scott Lang que acaba convirtiéndose en Stinger (o Ant-Girl, aún no está claro este punto) y uniéndose a los jóvenes Vengadores.

Cassie Lang fue interpretada en Endgame por la actriz Abby Rider Fortson, pero apenas salía en un par de escenas antes de que los héroes arreglaran la línea temporal tras el chasquido de Thanos. Marvel ha decidido cambiar de actriz para la próxima película y se ha decantado por la más jóven Kathrin Newton, un talento emergente a la que quizá hayas visto en Freaky, Big Little Lies, The Society, o Blockers.

El otro papel adjudicado para esa película es incluso más importante. Se trata de Jonathan Majors (Lovecraft Country’s) que dará vida a uno de los villanos más carismáticos de Marvel, uno que sospechábamos aparecería en la Fase 4: Kang el conquistador.

Ya solo nos falta el Dr. Doom para que esto sea una fiesta con mayúsculas.

Hablando de actores y de fichajes. Se confirma el rumor de que Christian Bale va a interpretar al villano Gorr el asesino de dioses en Thor: Love & Thunder. Esperemos que el papel no le obligue a engordar o adelgazar mucho. Se confirma también oficialmente que la actriz Dominique Thorne interpretará a Riri Williams, la joven y genial científico que fabrica su propia armadura de Iron Man y se convierte en Iron Heart. De hecho, tendrá su propia serie en Disney Plus antes de incorporarse a las películas.

Por si no tuvié ramos bastantes series (y bastante hype), Feige también ha confirmado una nueva serie en preparación titulada Armor Wars en la que participará Don Cheadle como War Machine y que versará sobre uno de los mayores miedos de Tony Stark: Qué pasaría si su tecnología de armaduras cayera en malas manos.

La última gran noticia es que la saga Secret Invasion de los cómics efectivamente formará parte de la Fase 4, pero no como película o trama general, sino como serie. Samuel L Jackson y Be n Mendelsson volverán a interpretar a Nick Fury y Talos, esta vez enfrentándose a una infiltración de skrulls con malas intenciones en las estructuras de poder de la Tierra. Con este ligero salto, Marvel parece recular un poco sobre ese detalle de Captain Marvel que tan poco gustó a los fans, lo de que los Skrulls son todos unos tipos encantadores víctimas de una guerra genocida.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no se estrena hasta 2023, pero antes, en la Navidad de 2022, veremos un especial navideño protagonizado por los Guardianes. Confiamos en Gunn para que no esté tan lleno de vergüenza ajena como suelen estarlo estos especiales. Disney también prepara una serie animada con Baby Groot como protagonista. Tras este año para olvidar, la maquinaria Marvel ha despertado con más fuerza que nunca y promete darnos una auténtica avalancha de contenidos, tanto en la pequeña como en la gran pantalla.