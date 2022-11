By

Apple introdujo Lightning con el iPhone 15 en 2012, hace diez años. El conector de ocho pines era considerablemente más pequeño que el Apple Dock de 30 pines y podía insertarse en cualquier orientación. Ahora la compañía se prepara para decir adiós a Lightning y pasarse al conector estándar USB-C.

G reg Joswiak, jefe de marketing de Apple, prácticamente confirmó la noticia al Wall Street Journal durante una charla con Joanna Stern. “O bviamente tendremos que acatar [la nueva normativa europea] — dijo—, no tenemos otra opción”. Joz podía estar refiriéndose a un iPhone sin la opción de carga por cable, que dependa completamente de la carga inalámbrica MagSafe, pero según el analista Ming-Chi Kuo, la nueva generación del iPhone tendrá un puerto USB- C, y su velocidad dependerá de lo que te gastes en el teléfono .

Lo que has leído. Según Kuo, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus tendrán puertos USB-C con velocidades de hasta 480 Mbps equivalentes a un USB 2.0 (misma velocidad que Lightnin g) . En cambio, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max disfrutarán de puertos de gama alta co velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps compatibles con Thunderbolt 3. Una diferencia abismal que tiene un precedente muy reciente y es el iPad de décima generación, con puerto USB-C equivalente a un USB 2.0, en comparación con el puerto USB 3.1 del iPad Pro.

Que el iPhone se pase a USB-C es una buena noticia para la reducción de desechos electrónicos, pero aún quedan varios accesorios de Apple que mantienen el puerto Lightning, como los AirPods, el Magic Keyboard, el Magic Trackpad, el Magic Mouse y la MagSafe Battery.