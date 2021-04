El mini proyector R2-D2 de Anker es adorable pero defectuoso

Foto : Andrew Liszewski/Gizmodo

Dicen que si construyes una buena trampa para ratones, el mundo se abrirá camino hasta tu puerta, aunque probablemente puedas tener el mismo éxito colocando algunos gráficos de Star Wars en su lugar. Eso es lo que ha hecho Anker con su mini proyector Nebula Capsule II, que ahora parece una versión sin patas de R2-D2. El lavado de cara no agrega mucho en términos de funcionalidad, aparte de hacer que un proyector portátil sólido sea más atractivo para los fans de Star Wars y los pilotos de X-wing.



A medida que los televisores de pantalla plana se han vuelto más grandes y livianos, están minimizando la necesidad de un costoso proyector de video como una forma de tener una pantalla del tamaño de una sala de cine dentro de una casa. Pero los mini proyectores siguen siendo una alternativa atractiva, lo que facilita la instalación de una sala de cine en casi cualquier lugar, ya sea un patio trasero o un campamento. Y ese es probablemente el mayor atractivo de Anker Nebula Capsule II: es pequeño, pero aún se las arregla para exprimir todo lo necesario para llevar la experiencia del cine a cualquier parte. Todo lo que necesitas proporcionar es la pantalla.

Anker Nebula Capsule II R2-D2 Edition Projector Anker Nebula Capsule II R2-D2 Edition Projector ¿QUÉ ES? Un proyector de video compacto con un adorable lavado de imagen de R2-D2. PRECIO 700 dólares NOS GUSTA Portátil, la batería recargable lo hace ideal para usar en exteriores, Android TV está integrado para un fácil acceso al contenido. NO NOS GUSTA No es lo suficientemente brillante para usar en condiciones de luz diurna, se necesita una aplicación especial para acceder a Netflix.

Hay algunas decepciones con la nueva edición Anker Nebula Capsule II R2-D2, pero la más obvia es que su lavado de cara Artoo realmente no agrega mucho más que un poco de novedad. El proyector tiene la misma forma cilíndrica que el original, que apenas coincide con la forma de R2-D2. Hubiera sido más divertido ver a Anker actualizar esta versión con una cúpula redondeada y un ojo de proyector giratorio como lo hizo Haier en 2015, justo antes de que nos diéramos cuenta de lo horribles que serían esas últimas tres películas de Star Wars. Además de los gráficos de R2, el proyector reproduce un par de “bip-bloops” parecidos a los de un droide cada vez que se inicia, pero eso es lo todo que disfrutarán los fans de Star Wars, además de ver la saga con el dispositivo.



En cualquier lugar donde puedas llevar una lata de refresco o una botella de agua, puedes llevar el Nebula Capsule II. Foto : Andrew Liszewski/Gizmodo

A medida que avanzan los mini proyectores, me ha gustado bastante el diseño en forma de lata de la Nebula Capsule II sobre el rectángulo cuadrado sin inspiración por el que optan la mayoría de los fabricantes de proyectores. Es fácil de meter en el bolsillo de una botella de agua en una mochila gracias en parte a que es solo un poquito más grande que una lata de refresco o una botella de agua real.



Aún más impresionante es que Anker ha logrado incluir un altavoz de sonido sólido en su interior, con un volumen más que suficiente para llenar una habitación con niveles decentes de bajos. Obviamente, no se puede comparar con lo que obtendrías de una configuración de sonido envolvente dedicada con un gran woofer en el piso, y aunque puedes conectar un altavoz Bluetooth inalámbrico más grande al proyector para obtener un mejor sonido si lo prefieres, el sonido decente integrado en el mismo se suma a la conveniencia y portabilidad de esta cosa.



También escondida dentro de la Nebula Capsule II hay una batería recargable que en mis pruebas generalmente alcanza la marca de 3 horas antes de agotarse por completo, aunque es posible que sea poco menos dependiendo de lo fuerte que se ponga el altavoz. Es más que suficiente para ver una película completa en el patio trasero sin tener que pasar un cable de extensión desde la casa, y es fácilmente la mejor razón para elegir Nebula Capsule II sobre la competencia.



El diseño alto del proyector ocasionalmente lo hace un poco pesado en la parte superior, aunque un soporte para trípode en la parte inferior proporciona un lugar seguro para montarlo fácilmente. Foto : Andrew Liszewski/Gizmodo

El diseño más alto del proyector ocasionalmente lo hace un poco pesado en la parte superior y un desafío para pararse sobre una superficie que no es completamente plana y nivelada. Pero en la parte inferior hay un soporte de trípode estándar, por lo que si llevaw un trípode de patas flexibles que pueda sostenerse por sí solo o envolver otro objeto sólido, nunca tendráw que preocuparte de que esta cosa se caiga.



Se puede acceder a los archivos multimedia directamente a través de un puerto USB, mientras que las consolas y los dispositivos de streaming se pueden conectar fácilmente mediante un puerto HDMI. Foto : Andrew Liszewski/Gizmodo

En el trasero de R2-D2 encontrarás un conector AUX para aquellos que solo quieren usar el proyector como un altavoz, un puerto HDMI para conectar consolas o un dispositivo de streaming como un Chromecast, un puerto USB solo de datos para conectar una unidad externa lleno de archivos multimedia y un puerto USB-C que solo se usa para alimentar y cargar la batería.



A diferencia de la mayoría de los proyectores que dependen de una fuente de video externa, el Anker Nebula Capsule II es en realidad un dispositivo Android TV completo que, cuando se combina con una conexión wifi sólida, puede transmitir contenido de servicios como Disney +, HBO y YouTube, todos por sí mismo. Después de usarlo durante algunas semanas, uno se pregunta por qué no todos los proyectores funcionan con Android TV, aunque con todo, existen algunos desafíos. Lamentablemente, el proyector no cumple con el estricto proceso de certificación de Netflix, por lo que no puedes instalarlo de forma nativa desde Google Play Store. Puedes saltar a través de aros y descargar Netflix por ti mismo, o instalar una aplicación especial que Anker ha creado y que brinda acceso al servicio de streaming. Si bien técnicamente funciona, navegar por la interfaz de Netflix es un desafío a menos que también desees conectar tu teléfono y usarlo como un ratón inalámbrico. Desafortunadamente, está lejos de ser ideal.

Si la compatibilidad con Netflix es fundamental para ti, es mejor que compres y conectes un dispositivo stick de streaming HDMI como un Chromecast de 50 dólares, incluso si eso disminuye los beneficios todo en uno del Nebula Capsule II.



El mando de Android TV incluido es decepcionantemente básico y carece incluso de controles de reproducción. Image : Andrew Liszewski - Gizmodo Los controles del mando están duplicados en la parte superior del proyector a través de una serie de botones sensibles al tacto. Image : Andrew Liszewski - Gizmodo 1 / 2

El control remoto de Android TV incluido es básico y un poco decepcionante, porque carece de los controles de reproducción convenientes que incluye el último control remoto Nvidia Shield, aunque funciona. En la parte superior del proyector, también encontrarás la mayor parte de la funcionalidad del control remoto replicada a través de una serie de botones sensibles al tacto, lo cual es bueno si el control remoto pasa a MIA. Una cosa que encontré extremadamente frustrante fue acceder rápidamente a la función de enfoque automático del proyector. Se supone que simplemente mantener presionado el botón “entrada” en el mando durante un par de segundos es un atajo para activarlo rápidamente, pero no funciona, ya que aparentemente una actualización reciente rompió esa funcionalidad. La activación manual del enfoque automático debe realizarse saltando de nuevo a la pantalla de inicio de Android TV y activándola a través de la configuración, lo cual es una molestia, o manteniendo presionado el botón central en la parte superior del proyector. Con suerte, esto es algo que se puede solucionar a través de una actualización futura.



El proyector puede enfocar automáticamente y hacer ajustes trapezoidales por sí solo, pero ocasionalmente el enfoque se suavizará y activar manualmente un reenfoque no es tan fácil como debería ser Foto : Andrew Liszewski/Gizmodo

No he incursionado en proyectores pequeños durante algunos años, así que me sorprendió gratamente ver lo fáciles que son de configurar ahora. Una vez que el Nebula Capsule II arrancó por completo, se corrigieron automáticamente los problemas de distorsión trapezoidal, aunque su capacidad para hacerlo se limita a los ajustes verticales, por lo que al instalar una sala de cine improvisada, querrás asegurarte de que el proyector esté centrado horizontalmente frente a tu pantalla. El proyector también fue bueno para enfocarse usando un marcador de referencia que proyecta temporalmente, pero el enfoque tiende a desviarse a medida que se calienta lentamente durante el uso. A veces, el proyector se da cuenta y se reenfoca automáticamente (un sensor de movimiento incorporado también detecta cuando se ha movido o reposicionado, lo que activa un reenfoque) pero la mayoría de las veces es necesario activar manualmente un enfoque automático, que como mencioné antes no es tan fácil como debería ser.



¿En cuanto a calidad de imagen? Bueno, ese es probablemente el mayor inconveniente de Nebula Capsule II. Solo se proyecta a 720p, por lo que definitivamente verás irregularidades en los detalles más finos, particularmente con el texto y los menús en pantalla. Y para maximizar esa batería recargable para que puedas ver una película completa con una sola carga, sus niveles de brillo superan los 200 lúmenes ANSI. En una habitación muy oscura es lo suficientemente brillante como para crear una imagen de 100 pulgadas e incluso más grande si realmente la presiona, pero incluso a distancias más cortas, la Nebula Capsule II es casi inutilizable durante el día, incluso cuando está nublado o nublado afuera.



El control remoto incluido tiene un botón de encendido dedicado, pero en realidad no puedes apagar completamente el proyector usándolo. Solo se puede apagar por completo con un botón físico en la parte posterior, por lo que querrás asegurarte de no montarlo permanentemente en algún lugar fuera de tu alcance. Foto : Andrew Liszewski/Gizmodo

Si la portabilidad es una prioridad, la Anker Nebula Capsule II es una de las mejores opciones, especialmente para aquellos que buscan una manera fácil de disfrutar de una película en el patio trasero en una cálida noche de verano o mientras se “pelean” en un campamento. Es fácil de usar, y la batería y el altavoz integrados significan que no necesitas mucho más además de una pantalla improvisada y una conexión de datos inalámbrica confiable para construir una sala de cine temporal. Pero por 700 dólares es difícil de vender para cualquiera que también desee usarlo para reemplazar un televisor de pantalla grande. A menos que solo estés planeando ver televisión por la noche, podría decepcionarte.



A todos nos encanta R2-D2, pero por 300 dólares más, un proyector como el Epson EpiqVision Mini EF12 de 1080p y 1000 lúmenes parece una mejor opción en general. Carece de la portabilidad y conveniencia del Anker Nebula Capsule II, pero puedes usarlo todo el día y usar tu imaginación para fingir que es un droide leal.