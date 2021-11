By

La nueva actualización de One UI, la versión del sistema operativo basada en Android que utilizan los teléfonos y tablets de Samsung, comienza a estar disponible. Se trata de la versión One UI 4 y está basada en el nuevo Android 12, e incluye todas las mejoras del sistema operativo que Google lanzó el pasado mes de octubre primero a sus Pixel. Los primeros teléfonos de Samsung en recibirla serán los miembros de la familia S21.

Dicho de otro modo, si tienes un Galaxy S21, Galaxy S21+ o un Galaxy S21 Ultra, en los próximos días o semanas, dependiendo de donde vivas, recibirás la notificación de que está disponible una actualización masiva para tu teléfono (o puedes consultar directamente en el menú de ajustes, en el apartado “Actualización de software”, para saber si dispones de la nueva versión). Esta actualización incluye cambios notables para la interfaz del teléfono. Sí, seguirá teniendo ese atractivo diseño de One UI que tienen todos los teléfonos Samsung actuales, pero también contará con mejoras gracias a la nueva interfaz “Material You” que Google ha creado para Android 12, la cual puede cambiar el color de toda la interfaz para adaptarse al color del fondo de pantalla que elijas, y también incluye widgets rediseñados para las aplicaciones, además de mejoras para la privacidad y otras novedades, como un nuevo sistema que avisa al usuario si una app está utilizando la cámara o el micrófono.

La familia S21 son los primeros dispositivos en recibir la actualización, pero por supuesto no serán los únicos. Samsung ha anunciado que muchos dispositivos antiguos y plegables recibirán One UI 4 (Android 12) “muy pronto”, incluyendo dispositivos de las familias Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A y Galaxy Z Fold y Z Flip, además de sus tablets. Una publicación en una app de Samsung en Corea, la cual ya ha sido borrada, mencionaba que los Z Fold 3, Z Fold 2, Z Flip 3 y el Z Flip 2 recibirían One UI 4 en el mes de diciembre, junto a teléfonos como el Galaxy Note 20 y otros. El resto de teléfonos y tablets, como las familias Galaxy S10 y Note 10, entre muchas otras, recibirían la actualización entre los meses de enero y febrero. Esta actualización se espera que incluya algunas mejoras importantes para el uso en pantallas de mayor tamaño, es decir, pantallas plegables, por lo que podría traer cambios interesantes y significativos para los usuarios de las familias Z Fold y Z Flip. [Samsung vía Verge]