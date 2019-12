star wars: the rise of skywalker

Este sitio tiene más significado de lo que pensábamos. Imagen : Disney/Lucasfilm

El nuevo diccionario visual para Star Wars: The Rise of Skywalker tiene información valiosa sobre la nueva película. En particular, nos da más información sobre una escena importante al principio de la película que no se identifica.

Tal como informa Entertainment Weekly, el libro, escrito por Pablo Hidalgo, revela que el planeta en la primera escena de The Rise of Skywalker, lugar en el cual Kylo Ren (Adam Driver) encuentra el Wayfinder que le conduce hasta e l abuelo Palpatine, en realidad es Mustafar. Se trata del planeta donde está el castillo de Darth Vader. Ese es el castillo que Kylo Ren invade.

Esto es lo que dice el diccionario, según Entertainment Weekly:

Kylo rápidamente deja sus escoltas, los Stormtroopers, y destruye los Alazmec que intentan evitar que llegue al castillo de Vader, o mejor dicho, sus ruinas inestables. Kylo entra en el castillo con un propósito, y encuentra el artefacto que le ayudará a conseguir respuestas.

Por cierto, los Alazmec son las criaturas contra las que está peleando, algo que tampoco se explica en la película . Hm. Pero sí, son colonos de culto que han ido a Mustafar “en un peregrinaje, buscando acceso a los poderes que le daban fuerza”. Asumimos que la persona a la que se refiere el libro es Darth Vader, y que el poder que menciona es la energía que queda del lado oscuro de la Fuerza con la que Vader construyó su castillo.

El castillo de Vader, y Mustafar en general, ha sido un destino clave en el canon de Star Wars desde que lo compró Disney. Los cómics exploran la construcción del castillo y el porqué Vader lo construyó en el lugar donde sufrió su mayor derrota. La historia VR reciente, Vader Immortal, cuenta más sobre el castillo, su historia y el futuro de Mustafar. Saber que ahora tiene un rol en The Role of Skywalker, y la importancia de los detalles del canon, parece aún más substancial. Ver los Alazmec en la pantalla real después de verlos en las novelas es estupendo, también.

El Diccionario Visual de Star Wars: The Rise of Skywalker ya está en venta , y The Rise of Skywalker está en cines.