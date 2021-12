By

Me alegro de no haber comprado nada este Black Friday. No porque ahora pueda por fin permitirme el mítico trapo de microfibra de Apple, sino porque Microsoft acaba de sacar a la venta su nuevo jersey de Navidad, y está dedicado al Buscaminas. Eso sí, vale 68 euros (75 dólares).

El jersey lo tiene todo. En la parte delantera tiene la retícula del juego con forma de árbol de Navidad. Sobre esa parte tiene los botones de la ventana que probablemente más de una vez hayas pulsado en pleno ataque de furia y el emoticono que presidía el juego. En la parte trasera tiene escritas las míticas letras XYZZY del easter egg del juego, y hasta tiene dos coderas en forma de minas. Es horroroso y glorioso al mismo tiempo.

Hay algunos cambios extraños, como el número 2, que debería ser verde en lugar de amarillo, pero les perdonamos esa licencia artística. Eso y los cinco dólares que ha subido el precio respecto a la edición anterior. Debe ser cosa del mercado de semiconductores, que está muy malo.

Lo mejor es que el jersey rinde homenaje a un juego que la mayor parte de la gente no sabía como jugar. Eso es, al menos, lo que nos dice el vídeo tutorial que explica como jugar al Buscaminas (de nada), que ya tiene más de millón y medio de visualizaciones. Solo un puñado de gente ha sido capaz de pasarse el juego, y yo no soy uno de ellos.

Buscaminas se remonta a los años 60. Debutó en el Windows Entertainment Pack de 1990, y de ahí pasó a reemplazar a Reversi en Windows 3.1. De ahí pasó a convertirse en una leyenda gracias a varias generaciones de jugadores que mataban el rato pulsando en una casilla al azar y cruzando los dedos para que no fuera una mina. Resulta que no se jugaba así, pero eso da igual.

S i el precio te echa para atrás, piensa que en el futuro será un objeto de coleccionista y que Microsoft donará 100.000 dólares a AbleGamers para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de los videojuegos. No es necesario que compres el jersey para que donen, pero da igual. Felices Fiestas. [Xbox Gear Shop]