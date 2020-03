El nuevo Lamborghini Aventador de 600.000 dólares tiene un fallo en la puerta que deja a la gente encerrada

Filed to:

Filed to: lamborghini

Imagen : Lamborghini.

La mayoría de ustedes leerán este artículo solo para reír y entretenerse un rato. Pero, posiblemente, hasta 26 personas podrían llegar a leer esto porque están atrapadas dentro de su flamante Lamborghini Aventador SVJ 2020. Aquí está la razón por la que te has quedado encerrado (?).

El SVJ 2020 (que tiene un precio de unos 580.000 dólares) y el SVJ Roadster han sido retirados del mercado temporalmente porque existe la posibilidad de que los ocupantes se queden atrapados en su interior por culpa del mecanismo de la manilla interior en la puerta, según un anuncio de recall publicado en la web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, según sus siglas en inglés ):

Con el paso del tiempo, el mecanismo interno de la manilla de la puerta puede fallar, y por este motivo la puerta no se puede desbloquear desde el interior, lo que representa un riesgo de quedarse atrapado. Esta falla podría conducir a la incapacidad de operar las manillas desde el interior del vehículo con un riesgo de seguridad en caso de emergencia. El funcionamiento de las manillas exteriores está garantizado por un componente diferente, por lo que no se han visto afectadas por este fallo, lo que quiere decir que todavía es posible abrir las puertas normalmente desde el exterior.

El retiro o recall afecta solo a 26 autos. En una carta a la NHTSA, Lamborghini dice que el problema se debe a que un nuevo empleado de su fábrica no instaló el sistema de la manilla de la puerta interior de manera adecuada. La compañía alega que “un nuevo operador no capacitado adecuadamente pudo no haber enganchado o acoplado correctamente el pasador del cable Bowden dentro de las manillas internas de la puerta”.

Obviamente, en el caso de una emergencia esto es muy grave. Si no puede encontrar la manera de salir del auto puede ser peligroso.

Pero teniendo en cuenta que las manillas exteriores de las puertas deberían funcionar, hacer mucho ruido (algo que estoy seguro pueden hacer los dueños de un Lamborghini) y llamar la atención de alguien a tu alrededor debería ser suficiente para liberarte, si es que hay alguien cerca.

En el dado caso de que seas alguno de los 26 afectados en territorio estadounidense por este recall, esto es lo que debes hacer:

Lamborghini notificará a los propietarios, y los distribuidores reemplazarán la manilla de la puerta interior, de forma gratuita. Se espera que el retiro comience el 1 de mayo de 2020. En Estados Unidos, los propietarios pueden comunicarse con el servicio al cliente de Lamborghini al 1-866-681-6276. El número de Lamborghini para este retiro es L73X-R.02.20.

Si me quedara atrapado dentro de un Lamborghini, simplemente lo pondría en marcha y pisaría el acelerador muy fuerte hasta que alguien llamara a la policía (¿o simplemente bajaría la ventana y abro desde fuera?). Y para finalizar, un mensaje para ese nuevo empleado al que Lamborghini culpó de esto: mantén la cabeza en alto , porque encerrar a estas personas ricas dentro de sus autos como hermosas celdas de retención suena un poco gracioso, siempre y cuando no se presente alguna emergencia.



