Este es el momento exacto en el que el nuevo Corvette C8 se convierte en una bestia veloz

Filed to:

Filed to: Corvette

Gif : Jeremy Welborn ( YouTube

El nuevo Chevrolet Corvette C8 ya está disponible, con todo y su sistema de “nariz” que se levanta levemente y sus distintos rangos de precio, algunos relativamente bajos. Los afortunados nuevos conductores de este precioso deportivo ya están comenzando a disfrutar de sus autos, y uno de ellos ha compartido el momento en el que el mismo Corvette le avisa que puede comenzar a exprimir su potencia.

Advertisement

Ese momento sucede exactamente al superar los 804 kilómetros de recorrido (o 500 millas), y el aviso se puede ver en el cambio drástico del tacómetro del Corvette. Y es que al superar esta distancia se termina un período conocido como break in del deportivo, ese período en el que el auto está todavía asentando las piezas de su motor y no es recomendable acelerarlo de manera drástica o ni siquiera alcanzar velocidades muy altas.

El tacómetro que mide las revoluciones por minuto del motor cambia justo cuando se acaba el período de break in, como se puede apreciar tanto en el GIF sobre estas líneas como en el video a continuación, algo que no es común que los autos muestren de esta forma tan explícita o visual.

¿Notas cómo cambian los colores en el tacómetro? El significado de ese cambio drástico significa que antes de finalizar el período de break in o asentamiento de las piezas no era recomendable superar las 3.500 revoluciones por minuto (rpm), y a partir de las 4.500 rpm se consideraba unas revoluciones demasiado peligrosas para el motor. Pero al superar esos 800 kilómetros aproximadamente, el deportivo está listo para dar todo su potencial, por lo que esa zoan “roja” o de revoluciones extremas en el tacómetro pasa a ser a partir de las 6.500 rpm. A partir de este cambio, sí es posible acelerar a fondo y aprovechar la potencia y velocidad que ofrece el C8.

Durante décadas los fabricantes de autos han recomendado considerar este período de asentamiento de motor o break in en los autos y camiones (en este caso, no llevando cargas extremadamente pesadas hasta completar el break in) para estabilizar todas las piezas internas del motor y los fluidos antes de exigirle su máximo rendimiento; una especie de “calentamiento” en autos nuevos, por así decirlo.

Advertisement

Y el Corvette C8 no es el primero de esta familia de deportivos Chevrolet en mostrar explícitamente en el tacómetro el momento en el que acaba el break in, ni tampoco los únicos autos que lo hacen. El Corvette C7 también lo hizo, pero no hay dudas de que luce aún más atractivo en el tablero completamente digital del modelo nuevo. [Jeremy Welborn (YouTube) vía Jalopnik]