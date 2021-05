Imagen : Nintendo.

Por fin. La Nintendo Switch pronto recibirá no uno sino dos (o más bien tres) juegos de Pokémon. Entre ellos est á el remake de la generación de Diamante y Perla, pero también el nuevo y esperado juego de mundo abierto Pokémon Legends: Arceus, y llegarán entre finales de 2021 y comienzos de 2022.

Específicamente, los remakes de Pokémon Diamante y Pokémon Perla llegarán el próximo 19 de noviembre de 2021. Estos son una nueva versión, con mejores gráficos y más novedades, de los clásicos títulos que llegaron a la Nintendo DS en 2006.

En el caso de Pokémon Legends: Arceus, se trata de un juego de Pokémon como nunca habíamos visto. Un título de mundo abierto con exploración que es un spin off de la saga principal de Nintendo, pero que luce espectacular, con un mundo que en parte recuerda a lo que vimos en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Este juego llegará el 28 de enero de 2022, y según Nintendo, el objetivo del jugador será “crear la primera Pokédex de la región de Sinnoh”, y será un título que revolucione la saga.