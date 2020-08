Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Razer fabrica algunos de los mejores y más bonitos laptops para juegos del mercado. El acabado negro mate y las líneas limpias y rectas de la serie Blade dan una imagen misteriosa, casi como si dijeran: ¿Quieres ver el poder? Te mostraré el poder, pero un gran poder conlleva una gran... temperatura.

En alguna ocasión nos hemos referido a los Blade como los MacBook Pro de los juegos, y realmente lo son. Por desgracia lo son también en el precio (2600 dólares este modelo). Al menos en este caso el precio está justificado por características tan codiciadas como una frecuencia de actualización de la pantalla de 300 Hz o iluminación RGB independiente para cada tecla. El problema es que si gasto tanto dinero en una computadora portátil, es mejor que sea casi perfecta, y el Razer Blade Pro no lo es. Es fantástico, pero tiene algunos puntos muy problemáticos, y el control de la temperatura es una de mis principales preocupaciones.

En comparación con el Razer Blade 15 Advanced, estás pagando el mismo precio por casi las mismas especificaciones. Ambos vienen con una CPU Intel Core i7-10875H, 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y una pantalla Full HD de 300 Hz. La diferencia es que en este modelo la pantalla es una 17 pulgadas (¡duh!), y la GPU es algo menos potente. El Blade 15 Advanced viene con una RTX 2070 Super Max-Q. El Blade Pro 17 tiene una RTX 2070 Max-Q.

En realidad no es para tanto. Las diferencias en la tasa de frames no son muy grandes y dependen un poco del juego. Las GPU Max-Q generan velocidades de fotogramas más bajas, ya que sacrifican algo de potencia por un chasis más delgado, pero existen claras diferencias en el rendimiento entre Blade Pro 17 y Blade 15 Advanced.

Si estás buscando algo que sea decentemente rápido con las tareas de codificación y renderizado de video, el Blade 15 Advanced es un poco más rápido gracias a su GPU . Al renderizar una imagen 3D en Blender con la GPU, el Blade Pro 17 fue 19 segundos más lento que el Blade 15 Advanced, 8:19 frente a 8:00 .

Con los ventiladores corriendo en alta velocidad (esto es importante, como verá en un momento), el Blade Pro 17 arrojó los siguientes cuadros por segundo en nuestro benchmark de juegos ( todos a 1080p, y 60 Hz en calidad ultra o los ajustes gráficos más altos posiobles de cada juego ).

Shadow of the Tomb Raider: 91 fps



Far Cry 5: 84 fps



Total War: Warhammer II: 83 fps



Metro Exodus sion Ray Tracing: 57 fps



Metro Exodus con Ray Tracing activado: 48 fps



Shadow of the Tomb Raider en el Blade 15 Advanced, por citar una comparación, promedió 102 fps, mientras que Far Cry 5 arrojó 100 fps. Es una diferencia bastante significativa para algunos . Es bueno tener en cuenta que al mismo precio puedes obtener el modelo de 15 pulgadas con una mejor GPU.

¡Agradezco TANTO que tenga ranura para tarjetas SD! Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Pero el Blade Pro 17 tiene mejores opciones de puertos : un puerto Ethernet de 2.5Gb y tres puertos USB 3.2 Gen 2 en lugar de solo dos. A l igual que el 15 Advanced, el Blade Pro 17 también tiene un puerto USB-C 3.2 Gen 2 y un Thunderbolt 3 (USB-C). También hay una salida HDMI y un lector de tarjetas SD de tamaño completo . Como aficionada a la fotografía, siempre aprecio que las computadoras portátiles incluyan un lector de tarjetas SD. C on la ubicuidad del USB-C es cada vez menos común, p ero es muy conveniente no tener que comprar un lector de tarjetas externo. Además, ese puerto Ethernet ayuda a descargar juegos más rápido, facilita la resolución de problemas de mi conexión a Internet y es mucho más estable cuando lo necesito. Es bueno que, al igual que Lenovo, Razer esté reconociendo que es posible tener un chasis delgado y aún así incluir un puerto Ethernet.L la presencia de ese puerto también deja en claro que esta es una computadora portátil que no está diseñada para usar en el regazo.

Y aquí llegamos al tema de la temperatura. El calor que emite esta cosa solo la hace recomendable para uso sobre un escritorio. Si bien el chasis se calienta, se mantiene lo suficientemente cómodo, pero e s posible que quieras tener un ventilador a mano , según tu propia tolerancia al calor o la temperatura ambiente de la habitación. El espacio sobre el teclado p uede alcanzar temperaturas de hasta 51 ° Celsius ( 124 ° F) si juegas a juegos que acaparan muchos recursos, especialmente en las configuraciones más altas. No hay teclas ni botones en esa sección, por lo que no hay ninguna razón para que toques ese área a propósito, pero ten cuidado de todos modos. E sa sección se mantiene fresca mientras usas la computadora portátil para cualquier otra tarea, así que al menos no ocurre siempre . De todos modos no lo pondría en mi regazo independientemente de para qué lo esté usando.

Un chasis que se calienta tanto suele ser una señal de que uno o más componentes internos están sofocados . E l Intel Core i7-10875H en este Blade Pro 17 alcanzó una temperatura máxima de 98 ° Celsius mientras estaba a plena carga, según el reporte de la app HWInfo. El mismo programa también detectó sobrecalentamiento térmico en casi todos los núcleos en varios puntos, pero la CPU pudo alcanzar una frecuencia máxima de 4.88 GHz. E sta CPU tiene una temperatura máxima de operatividad de 100 ° Celsius , por lo que es preocupante que casi la alcance siendo el equipo nuevo . Est o significa que si deseas más potencia, tendrás que probar con un refrigerador externo (que podría tener un éxito limitado) o elegir una computadora portátil más grande y gruesa que no tenga los mismos problemas térmicos. En su lugar, recomendaría un Blade 15 Advanced a tope de configuración o el nuevo Acer Predator Triton 500. El MSI GS66 Stealth también es muy buena opción .

El puerto ethernet es otro añadido muy bienvenido. Necesita puerto de carga propio porque el USB-C no da suficiente potencia. Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Además, Windows 10 solo tiene una configuración de energía para el Razer Pro 17: equilibrado. Puedes acceder a la configuración de energía avanzada para la CPU , pero solo hay un modo Activo y otro Pasivo para cuando la computadora portátil está conectada o funcionando con la batería. El modo activo significa que el sistema encenderá los ventiladores antes de ralentizar la CPU, y el modo pasivo significa que el sistema ralentizará la CPU antes de encender los ventiladores. Deberás configurar la velocidad del ventilador en la app preinstalada por Razer, pero incluso con la velocidad del ventilador alta, la temperatura máxima se redujo a solo 95 ° Celsius , mientras que las temperaturas del chasis permanecieron iguales. R educir la temperatura ambiente de la habitación puede ayudar con eso. Cuando bajé e l aire acondicionado a 21 ° Celsius (70 ° F), la parte superior del chasis bajó a 48 ° Celsius .

A fecha de hoy h e probado varias computadoras portátiles para juegos con los procesadores de décima generación de Intel, y parece que las altas temperaturas y la aceleración son comunes para el i7-10875H. El Gigabyte Aorus 17G tuvo algunas temperaturas cuestionables, pero el Acer Predator Triton 500, el Lenovo IdeaPad Gaming 3 y MSI GS66 Stealth, que en su lugar tenían un Intel Core i7-10750H, no lo hicieron. Nuestra revisión anterior del Blade 15 Advanced también encontró problemas con la refrigeración .

Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Ten en cuenta que el i7-10750H es un procesador de 6 núcleos / 12 hilos, mientras que el i7-10875H es un procesador de 8 núcleos / 16 hilos, por lo que tiene sentido que el i7-10875H genere más calor. Sin pruebas más extensas, no puedo decir con certeza si los fabricantes de portátiles están usando sus propios diseños térmicos para ambas CPU, pero algo en de los portátiles para juegos i7-10875H los hace definitivamente menos eficientes en la dispersión del calor.

Si estás dispuesto a sacrificar algo de rendimiento por una pantalla más grande, el Blade Pro 17 podría ser una mejor opción que el Blade 15 Advanced , pero las térmicas son más preocupantes para mí . El puerto Ethernet es un buen toque, pero me abstendría de eso en un santiamén si con ello puedo tener temperaturas de CPU y chasis más frías. Por un precio idéntico al Razer Blade 15 Advanced , el Blade Pro 17 no es mejor opción.

