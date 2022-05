By

By

Queda todavía un mes para que Ms. Marvel llegue a Disney+ y le de al UCM un toque adolescente diferente . Hasta el momento, solo hemos ido conociendo algunos detalles con cuentagotas , pero un nuevo teaser nos ofrece una mejor visión de lo que Kamala Khan ( Iman Vellani) será capaz de hacer en su nueva miniserie .

En los cómics, Kamala es una Inhumana, una de lo s mucho s que descubrieron sus poderes después de que el rey Inhumano Rayo Negro detonara una bomba Terrigen en los cómics de “Infinity”. Aquello fue el intento de Marvel de convertir a los Inhumanos en básicamente los X-Men, y aquel intento terminó... no muy bien. Ms Marvel trabajó con los Inhumanos, pero no se convirtió en un miembro de esa rama de l universo Marvel como lo fue Lo bezno para los X-Men. De ahí que sus poderes estén sufriendo algunos cambios para la serie : Kamala ahora no parece tener ningún ADN inhumano latente, sino que encontró un par de brazaletes cósmicos que parecen conferirle sus poderes . De dónde vienen o qué son es todavía un misterio, pero le permiten crear cosas con energía y golpear a los villanos .

Es una variación bastante significativa del personaje de los cómics, sobre todo porque gran parte de su historia giraba en torno a su identidad. Sin embargo, los inhumanos aún tienen pendiente su aparición oficial en el MCU , y parece que seguirá siendo así en el futuro próximo .

Advertisement

Más allá de ver por primera vez los poderes de Kamala, también tenemos la oportunidad de conocer un poco más a algunos miembros de su círculo cercano , como a su mejor amigo Bruno (Matt Lintz) y a su madre Muneeba Khan (Zenobia Shroff). Incluso podemos ver brevemente al otro héroe adolescente que veremos en la serie, el justiciero Red Dagger, interpretado por Aramis Knight. El próximo 8 de junio veremos como todos estos personajes encajan en la vida de Kamala .