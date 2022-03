By

Por fin. Ya podemos darle un vistazo detallado a una de las series que Marvel Studios prepara para su universo cinematográfico este 2022. Se trata de Ms. Marvel, basada en la saga de cómics del mismo nombre y con la misma protagonista, la joven Kamala Khan, que explora sus inicios como una nueva superheroína.

Kamala es una fanática apasionada de los Avengers, en especial de la Capitana Marvel, tanto en los cómics como en la serie, según podemos ver en el tráiler. Es una adolescente que está viviendo los complicados años de secundaria, siendo catalogada como una “friki” entre sus compañeros de clase, algo que probablemente en el fondo considere un honor, por siempre llevar camisetas de superhéroes y ser fan de los Vengadores. El tráiler revela que en la serie la veremos lidiando con estos problemas, su vida en casa, el hecho de que es de familia inmigrante, y por supuesto, con los típicos enamoramientos adolescentes. Todo eso, además de haber obtenido superpoderes de aparente origen cósmico, y ahora ser una nueva heroína, siguiendo los pasos de esa Capitana que tanto admira.

Ms. Marvel se estrena en Disney+ el próximo 8 de junio, lo que la convierte en la segunda serie de Marvel en debutar este año, despu és de Moon Knight. Iman Vellani es la encargada de interpretar a Kamala Khan, cuyos poderes han sido modificados de lo que vemos en las páginas de los cóm ics para que tengan un aspecto más cósmico, similares en cierto modo a los d e la Capitana Marvel, y menos caricaturesco. No obstante, la serie sin duda tendrá un look particular, lleno de diseños y decoraciones coloridas al mejor estilo de las historietas en papel. Luce prometedora.

Tráiler con subtítulos

Tráiler en español

Y aquí está el póster oficial de la serie: