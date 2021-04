Captura de pantalla : Hulu

Si todavía tenías alguna duda de si MODOK, la nueva serie de Marvel para Hulu, iba a tener muchos o pocos chistes sobre cabezas este tráiler te saca de dudas. El avance llega justo a tiempo para conocer un poco más de las aventuras y desventuras del villano protagonista antes de su estreno el 21 de mayo.

MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing) es un villano clásico de Marvel y uno de los antagonistas más habituales del Capitán América. Su apariencia(resultado de un experimento genético para aumentar la inteligencia que salió un poco torcido) probablemente sea demasiado ridícula como para estar en el MCU, pero es perfecta para una serie animada de comedia.

En MODOK el villano titular (interpretado por Pa tton Oswald) no solo tiene que dirigir Advanced Idea Mechanics o AIM, la corporación de armamento sin escrúpulos responsable de su creación. Además tiene familia y no pocos problemas. Su mujer (Aimee García) le ha pedido el divorcio y está liada con Wonder Man (interpretado por el siempre genial Nathan Fillion).

Aparte de tener que lidiar con el divorio y con la paternidad en solitario, MODOK gestiona una compañía en quiebra técnica y sigue tratando de convertirse en un supervillano de pro. Sus planes, por supuesto, acaban frustrados una y otra vez por SHIELD, por Iron Man (interpretado por John Hamm) o por otros supervillanos.