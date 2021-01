Foto : Catie Keck / Gizmodo

Si llevas tiempo buscando un nuevo televisor y ya has decidido que quieres OLED por su calidad de imagen, pero no estás dispuesto a pagar un dineral, el nuevo Vizio OLED puede ser exactamente lo que andas buscando.



Hay mucha gente a la que no le importa que los tonos negros sean absolutamente negros y perfectos, pero a otros muchos sí. El problema es que los televisores con mejor reproducción de negro son los de panel OLED, y son caros de la muerte. La mejor opción OLED el año pasado era el LG CX ( OLED65CXPUA), pero incluso con descuentos es difícil encontrarlo por debajo de los 2.200 dólares en su versión de 65 pulgadas. El mismo tamaño en el Vizio OLED sale por 1.800. 400 euros puede que no sea una gran diferencia para algunos bolsillos, pero seguro que sí lo es para muchos otros.

Obviamente hay algunas diferencias entre ambos modelos de las que hablaremos más abajo, pero si buscas un televisor OLED que no te cueste una pierna, un brazo y probablemente tu primogénito, este modelo ofrece una fantástica relación calidad-precio.

Vizio OLED 65 pulgadas Vizio OLED 65 pulgadas Qué es El primer televisor OLED de Vizio y una opción asequible que compite contra modelos mucho más caros. Precio 1.800 dólares Nos gusta Sus cuatro puertos son HDMI 2.1. Tiene funciones que ni siquiera los televisores OLED premium tienen. No nos gusta No soporta ATSC 3.0. El sistema operativo nativo no es de los mejores.

Aunque este es el debut de Vizio en el segmento OLED, mientras la probé no tuve la sensación de que fuera un experimento de primera generación. El diseño es elegante y minimalista, la experiencia de uso fue fluida, y tiene las funciones necesarias como para ser bastante a prueba de futuros cambios. También tiene un sonido integrado razonablemente bueno, aunque probablemente acabarás queriendo conectarle una barra de sonido.

La calidad de imagen de la Vizio OLED es fantástica incluso con los ajustes de fábrica. El televisor detecta automáticamente contenidos Dolby Vision, HLG y HDR10+, algo que el LG CX no hacía en este último caso. También tiene unos ángulos de visión mucho más amplios que los televisores QLED. Programas como Earth at Night de Apple TVC se ven espectaculares y no se pierde nada de detalle. Ya había visto algunas de estas escenas en mi Sony X900H, pero el color y la calidad del panel OLED hicieron que volviera a verlas como si fuera la primera vez.

Lo mismo ocurrió con Interstellar. Los tonos negros perfectos hacen que escenas como la del vuelo junto a Saturno sean aún más espectaculares. En Earth at Night noté unos ligeros saltos en la imagen, pero es difícil atribuirlos al televisor porque no se volvieron a repetir.

Mi salón tiene bastante luz natural que llega desde dos ventanales. Pese a ello, el Vizio OLED demostró una excelente visibilidad. Obviamente esa visibilidad es aún mejor de noche, cuando puedes apagar las ñuces y dejar que la pantalla luzca en plenitud. Vizio dice que su panel tiene un brillo máximo de 800 Nits, pero posiblemente sea algo menor. No se si es el televisor adecuado para un salón con luz a raudales, pero debería comportarse bien en la mayoría de salones.

Vizio dio un fuerte impulso al gamiing en sus televisores de 2020, y eso se traduce en que este modelo OLED soporta HDMI 2.1, 4K a 120 hertzios, Auto Low Latency Mode (ALLM), Enhanced Audio Return Channel (eARC), y taxsa de refresco variable o Variable Refresh Rate (VRR). No todos los puertos son compatibles con todas estas funciones. LA definición 4K a 120Hz solo está presente en los puertos 2 y 3. Quantum-X solo está en los puertos 3 y 4. Recientemente, Vizio liberó una actualización que mejora el 4K a 120Hz de manera específica para PS5, Xbox Series X y gráficas Nvidia. Un portavoz de la compañía explicó a Gizmodo que el parche también solventa un problema en la VRR, me jora la compatibilidad con receptores AV, y el audio proveniente de Xbox.

En lo que a diseño se refiere, el soporte de la Vizio OLED no solo es elegante. También es práctico. La base de metal tiene su propio sistema para recoger los cables. El televisor puede colgarse de la pared con o sin su soporte inferior. Si lo dejamos puesto sirve como estantería y para sujetar la barra de sonido Vizio Elevate Soundbar. Quizá no tiene tanto espacio para otras barras de sonido, pero es práctico.

El mando a distancia no es especialmente llamativo, pero cumple con todas las funciones que se le piden. Lo único que no soporta son comandos de voz. Para eso hay que conectar el televisor a un dispositivo compatible. En realidad solo lo eché en falta cuando buscaba en Netflix o YouTube. El televisor soporta AirPlay 2 y Chromecast, pero no ATSC 3.0.

En resumen, el Vizio OLED ofrece una calidad de imagen puntera y viene con todo lo necesario para disfrutar de una experiencia premium en videojuegos. Se apunta un “check” en todo lo importante y tan solo deja algunos cabos sueltos menores. En lo tocante a precio-calidad, es una de las mejores ofertas que hay ahora mismo.

