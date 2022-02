Decir que los móviles de hoy en día no resisten mucho maltrato es una generalización bastante segura de hacer. Ya el hecho de que los móviles tengan la parte trasera de cristal es indicativo de que los fabricantes no quieren que nos duren mucho sus productos. Pero de ahí al OnePlus 10 Pro hay un trecho.



El lanzamiento del 10 Pro en exclusiva para el mercado chino ha creado un vacío bastante raro en el resto del mundo. Sabemos todo sobre el nuevo dispositivo, pero pocos han podido ponerle la mano encima. Uno de esos pocos ha sido Jerry, de Jerry Rig Everything. Si estás familiarizado con lo que este YouTuber hace en su canal ya sabes lo que viene ahora: un mundo de maltrato y dolor para el pobre OnePlus 10 Pro.

Jerry ha sometido al nuevo buque insignia a su habitual batería de pruebas extremas que incluyen arañar la pantalla y la parte trasera con diferentes instrumentos para tratar de determinar su dureza en lo que se denomina un test de Mohs . Después a plica una llama de mechero a la pantalla para averiguar cuánto calor soporta antes de sufrir daños permanentes, y dobla el dispositivo para averiguar su resistencia física.

La pantalla sufre arañazos al nivel 6 (algo normal en cualquier pantalla de cristal) y daños irreparables tras 40 segundos de llama. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, Es en el apartado de doblado donde ha surgido la voz de alarma. Jerry explica que el OnePlus 10 Pro se dobla con alarmante facilidad. Al aplicar algo de fuerza, la tapa posterior de cristal estalla en pedazos y ya no queda nada que impida que el móvil se siga doblando hasta quedar en 90 grados. En ese ángulo solo la luz del flash sigue funcionando.

La fuerza necesaria para doblarlo no es para nada excesiva, lo que sin duda desaconseja guardar el 10 Pro en el bolsillo trasero del pantalón donde puedas sentarte encima en un descuido. Jerry explica que es raro que un móvil falle con tanta facilidad. No ocurrió con ninguno de los OnePlus anteriores, y raramente ocurre con smartphones de otras marcas. Al abrir el terminal destrozado el problema sale a la luz con rapidez. La batería ocupa toda la anchura del teléfono, y entre ella y el módulo de cámaras no hay nada más allá de cableado y materiales ligeros de separación. Eso deja el marco de aluminio como único puntal que ofrezca algo de resistencia en ese punto, y claramente no es suficiente. Tampoco ayuda el hecho de que el botón de volumen está justamente a esa altura en el lateral, lo que quita al marco de aluminio aún más resistencia.