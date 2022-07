By

El OnePlus 10T se lanza oficialmente el próximo 3 de agosto, y la compañía ha compartido algunos detalles del nuevo terminal. Entre esos detalles hay una ausencia relevante, y es la del interruptor físico del lateral que permite elegir entre sonido, vibración o silencio.



El interruptor ha sido una constante de diseño desde el primer OnePlus, y lo cierto es que ofrecía una manera cómoda de silenciar el teléfono sin ni siquiera tener que desbloquearlo. lamentablemente, ocupaba demasiado espacio. En declaraciones hechas públicas a The Verge, la jefa de diseño de la compañía Hope Liu ha explicado que el interruptor ha desaparecido para dejar hueco al sistema de carga, la batería y una antena más potente.

No hay aún datos oficiales sobre el sistema de carga del 10T, pero se rumorea que podría alcanzar los 150 vatios de carga rápida. En cuanto al sistema de antenas, se ha elevado a 16 receptores que permiten una mejor conexión cuando el teléfono está horizontar, algo de especial importancia durante el juego online.

Advertisement

La segunda ausencia no es muy relevante, pero es interesante porque probablemente marca el final del acuerdo entre OnePlus y Hasselblad. El OnePlus 10T ya no lleva el sello Haselblad, lo que significa que sus cámaras ya no están afinadas por los ingenieros del mítico fabricante de cámaras.

No tiene pinta de que la ausencia se vaya a notar mucho. Ya en origen la colaboración estaba enfocada en la gestión de color, y el OnePlus 10T tiene soporte para captura en color de 10 bits. Su sistema de cámaras es triple, con una principal con sensor Sony IMX766 de 50MP, OIS, EIS y HDR mejorado , una ultra angular de 119,9 grados y una macro.