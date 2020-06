El martes por la tarde, los presentadores de Top Gear, Chris Harris, Paddy McGuinness, y Andrew Flintoff conducían por North Yorkshire algunos de los superdeportivos más icónicos de los años 80 y 90. McGuinness acabó estrellando un Lamborghini Diablo valorado en 300.000 euros.



Al parecer, el presentador de 46 años estaba probando el deportivo cerca de Ribblehead cuando comenzó a caer una fuerte lluvia que le hizo perder el control del vehículo. El mismo McGuinness ha explicado en Instagram que la “lluvia torrencial” había jugado un papel fundamental en el accidente:



Ha sido un día loco en Top Gear hoy; tal vez hayas visto que he tenido un pequeño accidente. Finalmente pude conducir uno de mis coches de fantasía de la infancia, el Lamborghini Diablo, aunque resulta que a los superdeportivos de 30 años no les gusta la lluvia torrencial, ¿quién lo hubiera pensado?

Si alguna vez has tenido un Diablo, o has conducido uno, lo sabrás tan bien como yo, oh Dios mío, esta bestia puede ser una amante cruel. Ese V12 no te da tregua y, de repente, te ataca, aunque estoy totalmente bien.