Esta es la noticia que muchos fanáticos estaban esperando, o al menos parte de ella. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y máximo responsable del universo cinematográfico de Marvel (MCU), ha confirmado en una entrevista que el actor que dio vida a Daredevil en la exitosa serie de Netflix regresará en el MCU. O mejor dicho, si en el futuro vemos a Daredevil en el MCU, podemos estar seguros de que será el mismo actor quien le dar á vida.

Charlie Cox interpretó a Matt Murdock (Daredevil) en la serie de Netflix entre los años 2015 y 2018, hasta que la serie fue cancelada no por falta de éxito o fanáticos, sino porque terminó la licencia con Marvel. Netflix, sencillamente, ya no tenía los derechos para continuar con esta o ninguna otra de las series basadas en personajes de los cómics de Marvel.

Desde entonces los fanáticos han estado pidiendo en foros y redes sociales que Charlie Cox regrese como Daredevil en algún proyecto del MCU. Incluso el mismo actor se unió a la petición de una manera muy peculiar (con un breve video en el que se coloca el casco de Daredevil en su casa). Marvel claramente estaba escuchando, y las negociaciones entre el estudio y el actor parecen haber sido exitosas, al menos hasta el punto de que Feige confirme que Cox regresará en algún momento.

Estas han sido las palabras que ha dicho Feige al respecto del regreso de Charlie Cox como Daredevil, en una entrevista con CinemaBlend:

“Si vemos a Daredevil en los próximos proyectos, sí, Charlie Cox sería el actor que interprete a Daredevil. Dónde lo veremos, cómo lo veremos y cuándo lo veremos… está por verse”.

Aunque al principio de su frase mencione “si vemos a Daredevil”, como dando a entender que aún no es algo 100% seguro, claramente lo siguiente que dice da a entender que es una realidad, y tomando en cuenta los acontecimientos en el MCU hasta ahora, yo me arriesgaría a decir que incluso lo veremos más pronto que nunca. [CinemaBlend vía GamesRadar]

Aviso: si no has visto los primeros 3 episodios de la serie Hawkeye, lee bajo tu propio riesgo a continuación.

No solo tenemos los rumores (nada confirmado hasta ahora) de que Charlie Cox podría estar presente de algún modo en la película Spider-Man: No Way Home, aunque sería como Matt Murdock y no como Daredevil, sino que la serie Hawkeye ya cuenta con algunas conexiones con el personaje, o más bien, con personajes que están conectados a Murdock.



Echo, quien ha aparecido en los episodios 2 y 3 de Hawkeye, está conectada directamente da Daredevil y a Kingpin en los cómics. Kingpin la engaña diciéndole que Daredevil mató a su padre, y por este motivo ella se enfrenta a él. Sabemos que en la serie ha sido Ronin el que mató a su padre (o al menos eso creemos hasta ahora), pero de todas formas, Kingpin parece estar en la serie. Ese “tío” del que tanto habla el grupo de Echo, cuya mano vemos en un momento de la serie, claramente es el conocido y enorme jefe criminal de la ciudad.

Y si está Kingpin, ¿acaso lo interpreta Vincent D’Onofrio, quien le dio vida en la serie de Daredevil? Tenemos muchas preguntas, y esperemos que tanto Hawkeye como No Way Home nos ofrezcan algunas respuestas pronto. Pero al menos ya tenemos la certeza de que el día que veamos a Daredevil en el MCU, será el regreso de la mejor versión live action del personaje que ha existido.