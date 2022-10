En el año 2007 llegó un juego que daría vida a una de las sagas más exitosas de la última década, y llevaría a las masas una saga de novelas e historias llena de magia, fantasía y personajes míticos. Pero The Witcher, aunque haya sido el inicio de esta saga de videojuegos, no es un juego que haya envejecido bien.

El primer The Witcher no se asemeja en nada al The Witcher 3 que muchos conocen, al menos en materia de jugabilidad. El primer título tenía una mezcla de vista isométrica con muchas acciones controladas con simples clics del ratón, no contaba con la misma acción y combate cuerpo a cuerpo como tuvieron la segunda y sobre todo la tercera entrega. En pocas palabras, la jugabilidad no envejeció bien, desde hace ya varios años se siente lenta, anticuada y no es tan satisfactoria como lo que vimos en The Witcher 2 y 3.

Aún así, sigue siendo una gran historia, inspirada en las novelas de Andrzej Sapkowski, al igual que el resto de la saga. Es por eso que CD Projekt RED quiere darle una nueva vida a este primer juego: han anunciado un remake hecho en el motor gráfico Unreal Engine 5, por lo que podemos esperar que tenga gráficos y mecánicas de última generación.

Por supuesto, este juego tardará en llegar. “Queremos hacerlo bien, por lo que por favor les pedimos que sean pacientes”, dice el anuncio del estudio, “pasará algún tiempo antes de que podamos compartir más detalles”. El remake no tiene fecha estimada de lanzamiento, pero lo que sí sabemos es que es uno de cinco juegos nuevos parte del universo de The Witcher en los que el estudio está trabajando. Además del remake del primer The Witcher, CD Projekt ya anunció un nuevo juego conocido como Project Sirius, y una nueva trilogía conocida como Project Polaris. Hay Witcher para rato. [vía CD Projekt Red]