By

By

Gabe ha estado dando vueltas en los medios en apoyo del nuevo hardware Steam Deck de Valve. Esto le ha otorgado múltiples oportunidades para dejar caer sus puntos de vista sobre el estado de la industria. Sus comentarios se producen después de la prohibición de NFT y todos los juegos de blockchain de la plataforma Steam. El movimiento fue bien recibido por la comunidad pero criticado por los desarrolladores que crean juegos de blockchain. Esto se infiltró en la conversación más amplia que los desarrolladores y editores están teniendo en torno al concepto de “metaverso”.



Advertisement

En una entrevista con Eurogamer, Newell explicó que Valve tomó su decisión después de que descubrir que la actividad de NFT y blockchain en algunos de estos juegos era “muy incompleta”. Si bien dice que blockchain como forma de tecnología es excelente, las formas en que se utiliza actualmente no lo son.



Además, explica que se ha planteado el mismo problema con el uso de criptomonedas. Newell señala que el 50 por ciento de las criptomonedas pagadas por las transacciones fueron fraudulentas, y la volatilidad de la moneda significaba que las personas no sabían cuánto estaban pagando por las cosas en Steam. “Hoy, pagas 99 centavos por él”, explica Newell, “mañana, pagarás $ 498 por lo mismo, y eso hace que la gente se ponga de mal humor. Así que simplemente no era un buen método. Las personas que actualmente están activas en ese espacio no suelen ser buenos actores”.



En otra entrevista, esta vez con PC Gamer, Newell habla de sus sentimientos sobre el ‘metaverso’. Comentó que hay una gran cantidad de “esquemas rápidos para hacerse rico” en torno al tema. Él dice lo que básicamente todos hemos estado pensando: que lo que mucha gente está haciendo con el metaverso no es nada nuevo. “Aparentemente nunca han jugado un MMO. Son como, ‘Oh, tendrás este avatar personalizable’. Y es como, bueno... ve a La Noscea en Final Fantasy XIV y dime que este no es un problema resuelto de hace una década, no es un algo fabuloso como, ya sabes, parece que están inventando”.



Básicamente, Gabe se hace eco de lo que la comunidad de jugadores ha estado gritando en el pasado. Claro, no es nada nuevo, pero es reconfortante saber que incluso algunos de los nombres más importantes de la industria piensan que los enfoques actuales de esta tecnología son en su mayoría tonterías financieramente depredadoras.