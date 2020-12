Filed to:

Gif : HowToMachines / YouTube

Los vemos surcar los cielos todos los días, pero ¿cómo se fabrican? Desde HowToMachines nos responden a esa pregunta con un timelapse de 10 minutos que cubre el ensamblaje de un avión de pasajeros desde que le instalan las alas hasta que montan los asientos.



El Timelapse llega por cortesía de Norwegian Airlines, que es la aerolí nea a la que pertenece el avión. LA aeronave es un Boeing 787-9 Dreamliner, un sofisticado pájaro de 63 metros de largo y 60 de envergadura con capacidad para hasta 296 pasajeros y un alcance de casi 14.000 kilómetros.

El Timelapse muestra algunas fases del ensamblado que no es muy habitual ver, como la instalación de todos los interiores o el pintado de cabina. Más adelante, en el mismo vídeo, se puede ver cómo fabrican cada sección del fuselaje de un avión para otra compañía, ya que en el primer 787 esa parte está ya completada. Pese a ese pequeño desorden, el vídeo es una joya para los fanáticos de la aviación que tengan 10 minutos libres de su tiempo. [How To Machines]