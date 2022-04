By

Tras haber triunfado en el mundo de la música y después de haber hecho incluso sus pinitos en el mundo de la lucha libre, parece que el archi conocido cantante Bad Bunny ya ha decidido la siguiente categoría en la que probar suerte: el cine. Y además lo hará por la puerta grande, ni más ni menos que protagonizando una película dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Así lo anunció Sony Pictures, que continúa expandiendo su universo de superhéroes y villanos y que explicó que el rapero puertoriqueño será el protagonista de su nueva película. La película se llamará El Muerto, y en ella, Benito Antonio Martínez Ocasio (ampliamente conocido como Bad Bunny) podrá poner en marcha todo lo que ha aprendido hasta el momento en los rings, ya que su personaje es un luchador de lucha libre (valga la redundancia) .

En los cómics, El Muerto es un luchador mexicano que obtiene sus poderes de una antigua máscara perteneciente a su familia y que se enfrenta a Spider-Man. No te extrañes si no has oído hablar de este desconocido villano, ya que tan solo aparece brevemente en dos cómics de Marvel.

La película aun no cuenta con director y tampoco se conoce qué miembros del elenco de El Muerto acompañarán a Bad Bunny en su nueva aventura cinematográfica. Con el tiempo, empezaremos a conocer también algunos detalles de su trama, que aun no parece muy definida en estos momentos .

Si todo va bien, s e espera que El Muerto llegue a los cines el próximo 12 de enero de 2024.