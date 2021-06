Imagen : Troma

El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger, 1984) es todo lo absurda, sangrienta y serie B que uno pueda imaginar, pero también es una película de culto que inició todo un fenómeno cultural. Su remake no solo es que sigue adelante. Es que cada vez cuenta con más y mejores caras conocidas.



Sabíamos ya que Peter Dinklage había fichado para interpretar al protagonista de la película. Después supimos que el mismísimo Kevin Bacon iba a interpretar al villano. Ahora, desde Slashfilm, nos llega la noticia de que la productora Legendary ha fichado a Elijah Wood y a Julia Davis para el proyecto. No es ya que la película se esté llenando de caras conocidas. Es que además son buenos actores.

El vengador Tóxico es una comedia negrísima englobada en el sugénero que los conocedores del mundo del cine llaman Splatter Film, o sea, una película gore que se recrea en la violencia gráfica de una manera tan teatral y exagerada que a menudo sale del género del horror para entrar de lleno en el de la comedia involuntaria. La mayor parte de las entrañables películas de la factoría Troma pertenecen a ese subgenero, pero El Vengador Tóxico se convirtió en una película de culto hasta el punto de que tuvo tres secuelas: The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie, y Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV. También tuvo su propia serie animada, un cómic editado por Marvel y hasta un musical.

El remake sigue de cerca la historia original, que narra las desventuras de un bedel que adquiere superpoderes (y terribles deformaciones físicas) cuando es empujado por los villanos de turno a un depósito de resi duos tóxicos. La película no solo se ríe del cine de superhé roes un poco al estilo de Deadpool. También tiene cierto mensaje medioambiental y social debajo de toda esa sangre. Legendary no ha confirmado el tono que tendrá este remake, pero la presencia de Dinklage, Wood, Bacon y Davis (todos ellos actores con experiencia en comedia) hace pensar que tendrá más risas que sustos. [Slashfilm]