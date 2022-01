El lunes, el comediante Marc Maron lanzó el último episodio de su popular WTF Podcast con el galardonado actor Peter Dinklage. Como la mayoría de las charlas de Maron, la conversación abarcó toda una gama de temas, hasta que se mencionó que la actriz revelación de West Side Story, Rachel Zegler, había sido elegida como Blancanieves en una nueva adaptación con actores reales del director de Amazing Spider-Man, Marc Webb. Dinklage tenía algo que decir.



“Sin ofender a nadie, me sorprendió un poco que estuvieran muy orgullosos de elegir a una actriz latina para interpretar a Blancanieves, pero siguieran contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos”, dijo Dinklage. “Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo. Para mí no tiene sentido. Eres progresista en un sentido, pero sigues haciendo una maldita historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Es que no he hecho nada para promover la causa desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso”.

Eso es Dinklage hablando simplemente como fan. No tiene nada que ver con la película. Pero su descontento con Blancanieves y los siete enanitos comenzó a extenderse, y cuando Hollywood Reporter pidió un comentario a Disney, Disney respondió. “Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, hemos adoptado un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando a miembros de la comunidad de enanismo. Esperamos compartir más sobre esto a medida que la película se encamina a la producción después de un largo periodo de desarrollo”, dijo un portavoz, que también informó de que “el estudio había estado reinventando a los personajes enanos desde las primeras etapas”. En cuanto a lo que implica esa reinvención, The Wrap informa que los personajes han sido descritos en las hojas de casting como “criaturas mágicas”.

Blancanieves entró en desarrollo hace unos tres años y solo en los últimos meses la película ha comenzado a elegir papeles como Zegler como Blancanieves y Gal Gadot como la Reina Malvada. Es tranquilizador pensar que el estudio marcó cualquier cosa potencialmente ofensiva de la película original al principio del proceso de desarrollo. Y aunque un escéptico podría señalar que Disney está mintiendo sobre un nuevo enfoque de los personajes enanos, el hecho de que el estudio haya respondido tan rápido a Dinklage, y lo haya hecho, nos lleva a creer en ello. Si estos comentarios hubieran sorprendido a Disney (como, por ejemplo, las filtraciones de Marvel o los actores de Star Wars que dicen cosas horribles), las respuestas se demorarían mucho, mucho más. Mucho.

El live-action de Blancanieves aún no tiene fecha de estreno, pero 2023 parece una buena apuesta.