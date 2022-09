Bueno, esta es una pequeña sorpresa: el nuevo remake de Resident Evil 4, que saldrá el próximo año, está en desarrollo para PlayStation 4 . Sabíamos que llegaría a las consolas de nueva generación, pero ahora también se dirige a la consola anterior de Sony. Sin embargo, parece que esta nueva versión se saltará la Xbox One, posiblemente debido a la falta de potencia o de ventas.

En junio de este año, durante un evento State of Play de Sony, se reveló la nueva versión de Resident Evil 4, lo que confirm ó después de años de rumores y especulaciones que, de hecho, el remake del juego sí va a existir . El juego no es una remasterización del clásico título de terror, sino una versión nueva al estilo de Resident Evil 2 de 2019 y Resident Evil 3 de 2020. Al igual que esos juegos, se está construyendo desde cero usando el motor RE de Capcom, el mismo motor que también da vida a juegos recientes como Resident Evil Village y RE7. En el momento de su revelación, parecía que este nuevo remake sería solo para la generación actual de consolas (PS5 y Xbox Series), ¡pero ya no ser á así!

Anunciado durante la presentación online de Capcom en la feria Tokyo Game Show 2022 , la nueva versión de Resident Evil 4 ahora también llegará a la PlayStation 4 . No se mostró ningún tráiler ni adelanto en video de esta versión, pero sí confirma que el próximo lanzamiento de la saga ahora es un juego de generación cruzada. Sin embargo, los propietarios de Xbox One que esperan jugar RE4 Remake no tendrán esa suerte en sus consolas . En ninguna parte del evento de hoy Capcom mencionó un lanzamiento para Xbox One del nuevo remake . De hecho, cuando Capcom mostró el título del juego, solo mostró logotipos para PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC.

Aunque no conocemos oficialmente el motivo por el cual el remake de RE4 de Capcom se saltó la Xbox de generación pasadas , las razones probables son 1) La Xbox One base tiene poca potencia para lo que los desarrolladores de Capcom están haciendo con este remake; y 2) la Xbox One no se vendió tanto como la PS4. Por lo tanto , incluso si los desarrolladores lograron que el juego funcionara bien en esa consola, al final podría no valer la pena. Y aunque la Xbox One X es sin duda una consola potente , Microsoft nunca ha permitido que los desarrolladores desarrollen solo juegos para esa máquina. Un juego de Xbox One debe funcionar en todas las variantes de la consola , incluyendo la Xbox One original, la One S y la One X.

Así que, por ahora, si quieres jugar este nuevo remake de Resident Evil 4, que saldrá el 24 de marzo de 2023, necesitarás una máquina de nueva generación, una PC decentemente poderosa o una vieja PS4 o PS4 Pro.