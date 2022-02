Si estás emocionado ante el inminente estreno de la nueva serie de Prime Video, Los Anillos de Poder, es probable que también tengas ganas de ver la película de anime La guerra de los Rohirrim, que fue anunciada por Warner Bros. el verano pasado. Desafortunadamente, tendrás que esperar todavía bastante tiempo hasta que los señores de los caballos de la Tierra Media vengan trotando hasta la gran pantalla, ya que la película no se estrenará hasta el 12 de abril de 2024, pero al menos hemos podido ver la primera imagen de la película.

Esa primera imagen es la ilustración que puedes ver un poco más arriba. Curiosamente, fue realizada por Weta Workshop y no por Sola, el estudio de anime que está al cargo de la película. En la imagen se puede ver un Mûmakil de los Haradrim rompiendo las paredes de madera de la capital de Rohan, Edoras. (Antes de que vengáis a decirme de que se trata de un Olifante y no de un Mûmakil, he de deciros que solo los hobbits utilizan ese nombre).

Si haces memoria, verás que los Haradrim eran una de las razas humanas que se pusieron del lado de Sauron y que lucharon contra los Rohirrim en la película El retorno del rey.

La Guerra de los Rohirrim tendrá lugar varios cientos de años antes de los eventos de El Señor de los Anillos y contará “la historia detrás de la fortaleza del Abismo de Helm”, que ya vimos en la épica batalla de Las Dos Torres, “profundizando en la vida y en los tiempos sangrientos de una de las figuras más legendarias de la Tierra Media; el poderoso Rey de Rohan Helm Mano Martillo .”

Merece la pena señalar que esta película de anime no tendrá absolutamente nada que ver con la serie de televisión de Amazon Los Anillos de Poder y parece que estará más cerca de las películas de Jackson . También merece la pena recordar que Warner Bros. podría perder dentro de poco sus derechos sobre El Señor de los Anillos, ya que la compañía Saul Zaentz Company volverá a poner en venta todos los derechos de las obras de Tolkien dentro de poco. Si WB pierde los derechos de la película ( probablemente a manos de Amazon ), no se sabe cómo podría afectar esto a La Guerra de los Rohirrim, pero probablemente no sean buenas noticias para el proyecto .

La película está siendo dirigida por Kinji Kamiyama ( Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) . Warner Bros. asegura que pronto anunciará qué actores prestarán su voz a los personajes de la película, pero visto que su estreno está previsto para el 2024 y que todavía podría tener que luchar por los derechos de imagen de la obra, habrá que ver en qué acaba todo esto .