Le hemos visto comparar animales, naves espaciales, asteroides, o planetas. Alvaro, el diseñador 3D y creador del canal Metaballs en YouTube ha publicado una nueva comparación que no podrás pasar por alto porque esta vez la cosa va de dragones.



Advertisement

En su último vídeo, Metaballs hace un repaso a algunos de los dragones más importantes de la literatura (El Señor de los Anillos), los videojuegos (Skyrim o World of Warcraft...), el cine y la TV (Eragon, Reign of Fire, Game of Thrones...) o el cómic y el manga. De hecho, la comparativa tiene algunas criaturas bastante inesperadas como Spike, el dragón que acompaña a Twilight en My Little Pony, o varios Pokémon. Tampoco falta la cápsula Dragon de SpaceX como referencia.

Los vídeos de Metaballs tienen una cualidad hipnotica que hace que no puedas parar de verlos hasta el final. Normalmente mientras murmuras algo como: “va, un par de ellos más y paro”. En este caso además ha sorpresa final, así que te recomendamos que no te lo pierdas.