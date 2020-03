El Tesla Model Y no es un vehículo todoterreno, no importa lo mucho que quieras que lo sea

Captura de pantalla : Mike McGinnis (twitter)

El Model Y de Tesla es más alto y tiene más distancia al suelo que el Model 3 en el que se basa, tiene una función de “Asistencia fuera de carretera”, y Tesla incluso dice en su sitio web que el automóvil está “preparado para la lluvia, nieve y barro y todo tipo de terrenos alejados de la carretera”. Pero el Model Y obviamente no es una bestia todoterreno, algo que vale la pena señalar después de que un usuario de Twitter publicara un video de su Y haciendo algunas de las cosas que hacen los “todoterreno” de la forma más tierna que hayamos visto.



La inspiración para este artículo fue este video reciente del usuario de Twitter Mike McGinnis que muestra su Model Y conduciendo a través de un arroyo poco profundo:



“¡Llevé nuestro @Tesla #ModelY hoy fuera de la carretera!” exclama en su publicación, en la que etiquetaba, por supuesto, a Elon Musk. Diré que aprecio el entusiasmo de cualquier persona por su vehículo y puedo respetar a cualquiera que decida aventurarse fuera del pavimento. Dicho esto, varios usuarios de Twitter comentaron el video señalando que prácticamente cualquier automóvil que se haya fabricado probablemente podría haber atravesado ese charco sin ningún problema. Por tanto, y solo por diversión, voy con un par de puntos a destacar de los comentarios del video:



Propietarios de Tesla en Silicon Valley retuitearon el video de McGinnis, agregando el comentario absurdo: “Model Y en su hábitat natural. Vas a ver muchas más de estas fotos”. Luego, lo adivinaste, comentan que Elon Musk “hizo el Y con la visión de todoterreno”.



Sugiero encarecidamente que lean los comentarios. A continuación tenemos al periodista de automóviles Matt Farah dejando claro su punto de vista:



Y aquí una referencia al conocido problema de las cubiertas de parachoques del Tesla Model 3 que se arrancan cuando se conduce bajo la lluvia:



Y aquí hay un clásico guiño a la Princesa Prometida:



Vale la pena señalar que el Model Y tiene una exigua distancia al suelo de 16 centímetros, que es menor que la del Dodge Journey, que no es especialmente apto para fuera de la carretera, con el que comparte una distancia entre ejes de 287 centímetros.



Imagen : Tesla owner’s manual

La realidad es que no hay gran distancia al suelo, no hay mucha pared lateral para esos neumáticos. El siguiente vídeo es un buen ejemplo, publicado por el YouTuber i1Tesla, sobre un Model Y que se va “fuera de carretera”:



Esas ruedas se levantan del suelo cuando el Y se acerca a una superficie irregular y todos sabemos que una rueda que no toca el suelo no puede hacer nada para ayudar a impulsar un automóvil hacia adelante.



Para ser justos, el YouTuber i1Tesla e incluso el usuario de Twitter McGinnis se burlan de sí mismos en sus publicaciones, reconociendo que ese pretendido “off-road” que hicieron en sus Ys no era ninguna proeza. El subtítulo del video de i1Tesla dice: “No fue difícil salir de la carretera. Nos divertimos probando el nuevo “Modo Off Road” en el Model Y. Lo hizo muy bien. No puedo esperar para volver a salir de aventura por los senderos”. Y McGinnis respondió a aquellos que señalaban lo poco impresionante que era su “todoterreno” diciendo: “Lo sé, simplemente no me pude resistir a llevar un automóvil eléctrico a través de una corriente de agua jajaja”.



Dicho esto, según algunos de los comentarios, está claro que hay algunos fanboys de Tesla que creen que el Model Y es bueno como todoterreno, pero seamos realistas: simplemente no está hecho para eso. Nunca conduje un Model Y, pero a diferencia del manejo o la aceleración o la comodidad de conducción, con capacidad todoterreno, hay mucho que puedes aprender con solo mirar un automóvil. Eso es porque, en el mundo de los todoterrenos, la geometría es clave.



Para que un vehículo sea excelente en una variedad de superficies, debe tener mucha distancia al suelo en los lugares correctos; grandes ángulos de aproximación, partida y ruptura; y pequeñas dimensiones totales. Estas son cosas que puedes evaluar bastante bien visualmente, y mirando el Y, que ciertamente no es un vehículo demasiado grande, simplemente no tiene las dimensiones básicas para ser bueno fuera de la carretera.



Para estar seguros, hay algunas cosas que no puedes decir simplemente mirando un vehículo por encima. Cosas como la protección debajo del cuerpo, el torque de la rueda, la solidez general de los componentes, la visibilidad…. Y sé con certeza que hay pruebas que uno podría realizar que apilaría las probabilidades a favor del Y, y lo haría parecer significativamente más capaz que incluso leyendas todoterreno como el Jeep Wrangler TJ.



Por ejemplo, una de esas pruebas podría ser un cruce de aguas súper profundas, que podría ahogar el motor del Jeep, un problema que no tienen los autos eléctricos. Otra prueba implicaría conducir sobre un terreno que elevaría dos neumáticos del suelo, uno en cada eje. El modelo base Jeep TJ, con sus diferenciales abiertos, no podría avanzar más, mientras que el Model Y, con su configuración de control de tracción “Asistencia fuera de carretera”, enviaría potencia a las ruedas con agarre y conduciría a lo largo.



Aún así, aunque podría ser mejor en ciertos escenarios que algunos todoterreno, el Model Y no es uno de ellos, a pesar de su función de “Asistencia off road” y a pesar de que Tesla dice que puede hacerlo. Creo que el 99 por ciento de las personas ya lo sabían, pero para el 1 por ciento, probablemente fanboys de Tesla que tuitean a Elon Musk cada cuatro minutos, está bien que lo sepan. Estoy seguro de que el Y sigue siendo un buen auto en la carretera, que es donde la mayoría de la gente conduce.